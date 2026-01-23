카카오게임즈, K-팝 팬덤 결합한 캐주얼 신작 '슴미니즈'로 글로벌 공략

카카오게임즈가 '보는 맛'과 '손맛'을 동시에 살린 캐주얼 신작 'SMiniz(슴미니즈)'를 통해 글로벌 시장 공략에 나선다고 23일 밝혔다.

이번 신작은 단순한 퍼즐 게임을 넘어 K-팝 팬덤 경험을 결합한 차별화 전략을 통해 회사의 새로운 캐주얼 포트폴리오 축을 구축하겠다는 목표를 담았다는 설명이다.

'슴미니즈'는 카카오게임즈가 국내외 이용자를 모두 겨냥해 선보이는 전략 타이틀이다. 회사는 지난 2024년 SM엔터테인먼트와 IP 라이선스 계약을 체결하고 소속 아티스트를 활용한 모바일 게임 개발을 추진해왔다. 개발은 '프렌즈팝콘' 등을 선보인 캐주얼 전문 개발사 메타보라가 맡아 계열사 간 시너지를 꾀했다.

카카오게임즈 '슴미니즈'.

업계에서는 이번 신작을 카카오게임즈 캐주얼 사업의 전환점으로 평가하고 있다. 카카오게임즈는 이번 작품을 통해 기존 '카카오프렌즈' 중심의 라인업에서 한 단계 나아가, SM 아티스트 기반의 글로벌 팬덤 시장을 정조준했다. 이는 국내 시장을 넘어 글로벌 시장 집중화를 꾀하는 전략의 일환으로 풀이된다.

게임은 전통적인 매치3 퍼즐 구조를 기반으로 팬덤형 경험을 유기적으로 연결했다. 아티스트 기반의 포토카드 수집 시스템과 이용자가 직접 꾸미는 '탑로더', '덕질존' 등을 도입해 단순한 게임 아이템 이상의 가치를 제공한다. 실제 활동 착장을 반영한 코스튬 시스템을 통해 현실과의 연계성도 강화했다.

지난해 12월 진행된 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)에서는 NCT, 에스파, 라이즈 등의 아티스트를 형상화한 '미니즈' 캐릭터가 호평을 받았다. 테스트 참가자들은 아티스트의 특징을 세밀하게 반영한 디자인과 높은 아트 퀄리티에 긍정적인 평가를 내놓으며 정식 출시 이후 플레이 의사를 밝히기도 했다.

카카오게임즈 관계자는 "1분기에 선보이는 '슴미니즈'를 시작으로 글로벌 이용자를 겨냥한 다장르 신작을 선보일 계획"이라며 "글로벌 팬덤을 즐겁게 할 다양한 방법을 모색해 '슴미니즈'의 인지도를 제고해 나갈 것"이라고 전했다.