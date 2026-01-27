카카오게임즈 신작 '갓세이브버밍엄', 새해 개발 로드맵 공개

카카오게임즈는 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 신작 '갓 세이브 버밍엄' 2026년 개발 로드맵을 공개했다고 27일 밝혔다.

이번 로드맵은 지난해 진행된 프리 알파 테스트에서 수집한 이용자 피드백이 반영됐다. 이에 콘텐츠 확장과 전투 시스템 개선에 초점을 맞췄으며, 생존 경험 완성도를 단계적으로 끌어올리겠다는 방향성을 담고 있다.

지난 프리 알파 테스트는 전투와 상호작용 등 핵심 시스템 검증을 목적으로 진행됐다. 개발진은 이를 통해 기존 콘텐츠를 확장할 수 있는 기반을 확보했고, 이후 콘텐츠 깊이를 더하는 작업을 이어가고 있다고 설명했다.

'갓 세이브 버밍엄' 메인 이미지. 사진=카카오게임즈

현재 갓 세이브 버밍엄에는 쇠스랑과 도끼 외에도 둔기 무기가 새롭게 추가됐다. 기존 버전에서 상자를 부수는 용도로만 사용되던 망치나, 배경 장식에 불과했던 사슴 다리 고기 등도 무기로 활용할 수 있도록 개선돼 주변 환경을 적극 활용하는 전투와 생존 플레이가 가능해졌다.

무기와 오브젝트는 각각 고유한 내구도를 지니고 있으며, 반복 사용 시 성능이 점차 저하된다. 이에 이용자는 갑작스런 전투 상황에 대비해 평소 무기의 상태를 꼼꼼히 관리하고, 상황에 맞는 무기를 전략적으로 선택하게 됐다.

기지 건설 시스템 개발도 진행 중이다. 이 시스템은 완전히 새로운 건물을 건설하는 방식이 아니라, 기존 구조물을 보강하거나 바리케이드를 설치하는 형태로 설계됐다. 현재는 바리케이드나 잠긴 문에 반응하는 좀비 행동 패턴을 중심으로 시스템 구현을 준비하고 있다.

무기 이미지. 사진=카카오게임즈

이용자 간 협동 플레이는 중장기 개발 방향의 핵심 과제로 설정됐다. 다만 현재 단계에서는 세계관과 싱글 플레이 기반 생존 경험을 안정적으로 구축하는 데 집중할 방침이다.

갓 세이브 버밍엄은 신체 부위별 타격 반응과 물리 기반 전투를 핵심 특징으로 내세운다. 이용자가 조준한 지점을 직접 타격하면, 좀비는 공격받은 부위에 따라 서로 다른 반응을 보이도록 설계됐다.

지난 테스트에서는 이용자 조작 의도와 실제 캐릭터 행동 간 차이에 대한 피드백이 제기됐고, 개발진은 이를 반영해 전투 시스템 전반을 개선했다. 조준 지점과 실제 타격 판정 간 정확도를 높이는 데 중점을 뒀고, 내부 테스트 결과 근접 전투 정확도와 타격감이 모두 개선됐다고 설명했다.

개발진은 향후 몇 달간 핵심 생존 콘텐츠 완성도 강화에 집중한다. 무기 추가, 바리케이드 시스템, 전투 개선 등 현재 개발 중인 요소는 차기 공개 테스트에서 순차적으로 선보일 예정이다. 이후에도 새로운 기능과 개선 사항을 단계적으로 적용해 이용자 피드백 기반 검증과 조정을 이어갈 예정이다.