"신성장 동력 키운다"…그라비티, 게임·엔터 사업 역량 강화

그라비티는 게임 및 엔터 등 사업 부문별 역량을 높여 경쟁력을 강화할 계획이라고 28일 밝혔다. 라크나로크 지식재산권(IP)을 핵심 축으로 신규 IP 확보, 퍼블리싱 역량 강화, 엔터테인먼트 사업을 통해 차세대 성장 동력을 키워나갈 방침이다.

앞서 그라비티는 새해 사업 방향으로 지속 가능한 IP를 통해 라그나로크를 한 문화로 확립하기 위한 중장기 사업 비전 '라그나로크 허브'를 발표한 바 있다. 이를 위해 정식 넘버링 타이틀 신작부터 기존 IP 장르 다양화, 이스포츠 축제 규모 확대에 나선다.

아울러 신규 IP 확보, PC 및 콘솔 라인업 강화, 엔터테인먼트 사업에도 박차를 가하는 중이다.

그라비티 버튜버 프링 및 PC 콘솔 타이틀, 라그나로크 IP 이미지. 사진=그라비티

먼저 신규 IP 개발 및 발굴을 통해 기존 게임 사업에 활력을 불어넣을 예정이다. 이와 관련해 내부 스튜디오에서 개발한 땅파기 퍼즐 RPG '스코프 히어로'는 지난해 9월 일본 출시 이후 애플 앱스토어 인기 게임 순위 상위권에 올랐다. 다크 판타지 MMORPG 신작 '레퀴엠M'은 지난해 12월 국내 비공개 테스트를 마쳤다.

글로벌 네트워크 기반 현지화·마케팅·서비스 등 경험을 바탕으로 PC 및 콘솔 게임 퍼블리셔 시장에 도전하고 있다. 지난해 12월 닌텐도 스위치 버전 '더 게임 오브 라이프'를 아시아 지역에 선보였다. 지난 22일에는 3D 플랫포머 '심연의 작은 존재들'을 글로벌 지역에 공개했다.

이외에도 JRPG '와이즈맨즈 월드 리트라이', 레트로 게임 '쟈레코 아케이드 콜렉션', 보스 러시 액션 '라이트 오디세이', '레이싱 게임 ‘하시레 헤베레케: EX', 판타지 접수 시뮬레이션 '갈바테인: 모험가 길드 사무소'도 연내 출시를 목표로 준비 중이다.

그라비티 2026 사업 타이틀 이미지. 사진=그라비티

라그나로크 IP를 활용한 뮤지컬과 애니메이션 제작, 버튜버 활동 등 엔터테인먼트 영역으로도 범위를 넓히고 있다. 이에 앞서 그라비티는 2024년 라이브러리컴퍼니와 라그나로크 IP를 활용한 라이선스 계약을 체결했으며 한국·미국·영국 뮤지컬 시장에 진출할 계획이다.

이와 함께 오케스트라 콘서트, 공연 MD 제작 및 판매 등 관련 사업도 추진한다. 게임 세계관의 평행 세계, 스핀오프 스토리 등을 다룬 애니메이션도 선보이고 있다. '라그나로크 몬스터즈 PORI PORI PORING'은 마법 소녀와 포링에게 빼앗긴 집을 되찾기 위한 데비루치와 데빌링의 모험을 주제로 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼에서 서비스하고 있다.

관련기사

또 공식 버튜버 '프링 코튼'은 게임 행사와 라이브 방송을 통해 인지도 제고 및 팬덤 유입에 힘쓰고 있다. 프링 코튼은 그라비티 공식 유튜브 채널을 비롯해 치지직, X 등에서 게임 소개, 흥미로운 주제 콘텐츠로 이용자와 소통하는 중이다.

그라비티는 "새해에는 라그나로크 허브 구축 외에도 사업 부문별로 비즈니스 역량을 키우는데 노력할 것"이라며 "본사와 지사에서 직접 발굴한 색다른 재미의 게임도 많이 선보일 예정"이라고 전했다.