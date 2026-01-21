그라비티가 올해를 '라그나로크 허브' 구축의 원년으로 삼고 중장기 사업 청사진을 발표했다고 21일 밝혔다.

라그나로크 허브는 '라그나로크' IP의 지속 가능한 가치를 통해 이를 하나의 문화로 완성하기 위한 사업 비전이다. 그라비티는 올해 대형 타이틀 론칭과 새로운 장르 도전, e스포츠 대회 규모 확장을 통해 브랜드 가치를 제고할 방침이다.

주요 라인업으로는 원작의 정식 넘버링을 계승한 MMORPG ▲'라그나로크3'와 최초의 오픈월드 MMORPG ▲'RO선경전설: 세계지려'가 꼽힌다.

그라비티, '라그나로크 허브' 구축 위한 2026년 청사진 공개.

특히 ▲'RO선경전설: 세계지려'는 지난 15일 대만·홍콩·마카오 지역에 정식 론칭해 3개 지역 애플 앱스토어 게임 매출 1위를 달성하는 성과를 거뒀다. ▲'라그나로크3' 또한 글로벌 피오니어 테스트에서 선보인 공성전 영상이 공개 일주일 만에 조회수 150만을 돌파하며 화제를 모았다.

차기 라인업인 ▲'라그나로크 어비스'와 ▲'라그나로크 온라인 프로젝트 1.5(가칭)'에 대한 준비도 이어진다. 액션 MMORPG인 ▲'라그나로크 어비스'는 심리스 월드와 실시간 날씨 시스템을 특징으로 현재 동남아시아 지역 사전 예약을 진행 중이다. ▲'라그나로크 온라인 프로젝트 1.5'는 평행 거울 세계인 '마(Ma)'를 도입해 두 세계관의 충돌 지역에서 벌어지는 대규모 전투를 핵심 콘텐츠로 내세웠다.

e스포츠와 오프라인 축제 사업도 강화한다. 지난해 개최된 'RAGNAROK FESTA 2025'에는 약 1만 3천 명의 현지 유저가 방문하며 성황리에 마무리됐다. 그라비티는 IP를 활용한 전시, 음악회, 팝업 스토어 등 오프라인 행사를 확대하는 한편 ▲'레퀴엠M'과 같은 신규 IP 발굴 및 버튜버 ▲'프링 코튼'을 활용한 라이브 방송 등으로 이용자 접점을 넓히고 있다.

그라비티 관계자는 "2026년은 라그나로크 허브 구축 및 실현을 위한 중요한 시작점"이라며 "라그나로크 허브를 중심으로 IP의 가치를 장기적으로 확장해 글로벌 유저들과의 접점을 넓혀 나갈 것"이라고 전했다.

이어 "대형 타이틀 론칭과 장르 다변화, 글로벌 e스포츠 및 오프라인 축제 등 다양한 방식을 통해 라그나로크가 게임을 넘어 하나의 문화로 자리잡을 수 있도록 IP 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 강조했다.