그라비티 ‘라그나로크X’, 3주년 기념 업데이트

그라비티(대표 박현철)는 지난 26일 3D MMORPG '라그나로크X : 넥스트제네레이션(이하 라그나로크X)' 출시 3주년을 기념해 신규 직업을 업데이트 했다.

이번 업데이트를 통해 신규 4차 직업 '소울링커'가 추가됐다. 소울링커는 두 가지 형태로 변신할 수 있는 직업군으로 책과 지팡이 계열의 무기를 사용한다. 베이스 레벨 30, 직업 레벨 10 이상 달성 후 NPC 소울링커를 통해 전직 가능하다.

소울링커는 ‘성결의 편직자’로 변신해 축복 부적을 발사하거나 ‘심연의 수확자’로 각성해 저주를 사용할 수 있다. 파티 능력치가 상승하는 소울 에너지, 적 능력치가 감소하는 커즈 소울 등도 사용한다. 새해 1월 9일까지 4차 전직 후 게임 로그인 시 매일 1회 전직 보상을 지급하며 이벤트 미션을 완료하면 추가 전직 혜택도 증정한다.

새해 1월 23일까지는 3주년 기념 이벤트도 진행한다.

먼저, 게임에 접속하면 성장 재화와 이벤트 전용 아이템 등 매일 1회 출석 보상을, 특정 구호 입력 시 추가 보상을 받을 수 있다. 이 기간 동안 신규 콘텐츠 상호작용 극장도 등장한다. 해당 콘텐츠에서는 시즌 콘텐츠와 신규 정령·직업 등 내용을 한눈에 확인할 수 있으며 최초 이용 보상을 획득할 수 있다. 장비 육성 미션 완료 시 장비 성장 재료, 이벤트 전용 재화 등이 지급된다.

이외에도 도시마다 등장한 몬스터를 처치하는 수에 따른 보상과 보스 몬스터 클리어 시 추가 보상도 증정한다.

그라비티 정인화 라그나로크X 사업PM은 "다가오는 론칭 3주년을 기념해 신규 직업 업데이트와 이벤트를 준비했다"며 "라그나로크X만의 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다“고 전했다.