그라비티, 다크 판타지 MMORPG '레퀴엠M' CBT 돌입

그라비티는 다크 판타지 MMORPG '레퀴엠M'의 국내 비공개 베타 테스트(CBT)를 시작했다고 17일 밝혔다.

이번 CBT는 오는 24일까지 진행되며, 구글 플레이와 애플 앱스토어(테스트플라이트)를 통해 누구나 참여할 수 있다.

'레퀴엠M'은 그라비티의 자체 IP인 PC 온라인 게임 '레퀴엠 온라인'을 모바일로 재해석한 첫 번째 타이틀이다. 원작 특유의 어두운 세계관과 강렬한 전투, 피와 어둠이 어우러진 하드코어 감성을 계승하면서도 모바일 환경에 맞춰 성장과 전투의 재미를 강화했다.

이번 신작은 던전 및 길드 콘텐츠, 빠른 레벨업 지원 시스템을 갖췄으며, 재료부터 캐릭터까지 자유롭게 거래할 수 있는 '제약 없는 거래소'를 도입한 것이 특징이다. 게임에는 바르투크, 크룩세나, 투란 등 독창적인 종족이 등장해 각기 다른 전투 스타일을 제공한다.

그라비티는 CBT 기간 동안 다양한 이벤트를 진행한다. 접속 이용자에게 매일 크리처 각성석과 탈것 등을 지급하며, 하루 3번 푸시 보상을 통해 성장 아이템을 제공한다. 또한 설문조사 참여자와 라그나로크 IP 이용자를 위한 크로스 이벤트 등도 마련됐다.

배상우 그라비티 레퀴엠M 사업 PM은 "레퀴엠M은 특유의 잔혹한 감성과 파격적인 연출로 인기를 끌었던 원작을 업그레이드, 모바일에 최적화시킨 타이틀로 정통 하드코어의 매력을 느낄 수 있다"며 "원작을 즐겨 하셨던 기존 이용자부터 하드코어 MMORPG를 선호하는 이용자 모두 만족하실 수 있을 것이라 기대한다"고 전했다.