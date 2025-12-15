"그라비티가 곧 라그나로크"…방콕서 확인한 23년 IP의 저력

"그라비티가 곧 라그나로크."

요시노리 키타무라 그라비티 COO(최고운영책임자)가 태국 방콕에서 던진 이 한 마디는 23년을 이어온 IP(지식재산권)의 자신감을 함축하고 있었다. 지난 13일 그라비티가 태국 방콕에서 개최한 '라그나로크 페스타 2025'는 단순한 게임 행사를 넘어, 동남아시아 시장을 필두로 전 세계에 뿌리내린 라그나로크의 강력한 영향력을 실증하는 자리였다.

현장의 열기는 수치로 증명된 '라그나로크'의 위상을 그대로 대변했다. 2002년 한국에서 시작된 '라그나로크 온라인'은 현재 전 세계 122개 이상의 지역에서 서비스되고 있으며, 전체 시리즈의 누적 다운로드 수는 2억 회를 돌파했다.

그라비티의 라그나로크 게임축제 '라그나로크 페스타 2025'가 태국 방콕에서 열렸다.

특히 주목할 점은 IP의 성장세가 멈추지 않고 있다는 것이다. 라그나로크 IP 매출은 2016년 이후 지난 10년 동안 396% 성장하며 브랜드에 대한 글로벌 팬덤의 충성도를 입증했다. 요시노리 COO는 이를 두고 "브랜드에 대한 신뢰와 팬 여러분의 확실한 지지를 입증하는 결과"라고 강조했다.

이번 페스타가 열린 태국은 라그나로크의 '글로벌 파워'를 상징하는 핵심 요충지다. 그라비티의 태국 지사인 그라비티 게임 테크(GGT)가 주관한 이번 행사에는 총 1만 3천여명의 관람객이 운집해 북새통을 이뤘다.

종합 게임쇼가 아닌 단일 IP를 주제로 한 행사에 하루만에 1만명이 넘는 인파가 몰린 것은 매우 이례적인 성과로, 현지에서의 독보적인 인기를 가늠케 했다.

e스포츠 대회인 'ROS 2025'를 비롯해 4개 종목의 우승컵을 모두 태국 대표팀이 휩쓴 결과 또한 라그나로크가 태국 내에서 국민 게임 수준의 위상을 갖고 있음을 보여줬다. 그라비티는 전년도 우승팀 배출 지역에서 다음 해 페스타를 개최한다는 원칙에 따라, 내년 행사 개최지 역시 태국으로 정해졌다.

태국 대표팀의 우승에 환호하는 관객들.

그라비티는 이 같은 성과를 바탕으로 '비전 2026'을 선포하며 IP 확장에 박차를 가한다. 사용자 커뮤니티 활성화, 글로벌 전략, IP 중심 전략, 신규 타이틀 지속 출시라는 4가지 핵심 축을 중심으로 글로벌 시장 지배력을 강화하겠다는 구상이다.

특히 이번 행사에서는 라그나로크 IP의 미래를 이끌 차세대 신작 4종이 공개되며 관람객들의 이목을 집중시켰다.

공개된 신작 라인업은 IP의 정통성을 계승하면서도 장르적 다변화를 꾀했다. 정식 넘버링 타이틀인 '라그나로크3'는 고해상도 그래픽과 120 대 120 규모의 공성전을 예고했고, 시리즈 최초의 오픈월드 액션 RPG '라그나로크 어비스'는 심리스 월드와 논타겟팅 전투로 차별화를 꾀했다.

'라그나로크 페스타 2025'에서 방문객을 맞이하는 코스어.

이외에도 '라그나로크: 더 뉴 월드', '라그나로크 미드가르드 센키' 등 각기 다른 매력을 지닌 타이틀들이 2026년부터 순차적으로 글로벌 시장 공략에 나설 예정이다.

요시노리 COO는 "지난 23년 동안 라그나로크 세계를 만들어오고 발전시켜 온 것은 그라비티만이 아니라 파트너와 유저들"이라며 "앞으로도 전 세계 사람들에게 웃음과 감동을 전달하는 엔터테인먼트 기업이 되겠다"고 밝혔다.

방콕 현장을 가득 메운 1만3천명의 인파와 끊임없이 확장되는 신작 라인업은 라그나로크가 단순한 '추억의 게임'을 넘어, 현재진행형으로 진화하는 글로벌 IP임을 명확히 보여주고 있다.