그라비티 커뮤니케이션즈, 대만서 '라그나로크' 23주년 오케스트라 콘서트 개최.

그라비티의 대만 지사 그라비티 커뮤니케이션즈(GVC)는 대만 타이난에서 '라그나로크' 23주년 기념 오케스트라 콘서트 'THEME OF RAGNAROK'를 개최한다고 19일 밝혔다.

오는 20일 진행되는 이번 공연은 '라그나로크 온라인'의 배경음악(BGM)을 오케스트라 선율로 감상할 수 있는 자리로, 현지 시간 20일 오후 7시 30분 타이난 시립문화센터 공연예술관에서 열린다.

약 1천500석 규모로 진행되는 이번 콘서트는 지난해 가오슝 공연보다 무대와 객석 규모를 확대했다. 특히 지난달 11일 예매 시작 후 약 한 달 만에 전석이 매진되며 현지의 뜨거운 관심을 입증했다.

공연에서는 프론테라, 게펜, 모로크 등 주요 도시와 필드 음악을 포함해 총 26곡이 연주된다. 특히 'Wanna Be Free!!'의 삼바 버전 등 라틴풍으로 재해석한 4곡과 대만 전통 악기로 편곡한 3곡, 지휘자 진솔의 창작곡 등이 더해져 색다른 감동을 선사할 예정이다. 지휘는 ㈜플래직의 진솔 대표가 맡으며, 연주는 가오슝 시립 윈드 오케스트라(KCWO)가 협연한다.

관람객을 위한 다채로운 이벤트도 마련됐다. 공연 전 원작자인 이명진 작가의 사인회가 추첨을 통해 진행되며, 티켓 소지자 전원에게는 인게임 아이템 카드 10종과 기념품이 담긴 특전 패키지가 증정된다. 현장에서는 엔젤링 후드 담요 등 한정 굿즈 판매도 이뤄진다.

김진환 그라비티 커뮤니케이션즈 사장은 "지난해 가오슝 공연에 이어 올해도 대만에서 라그나로크 23주년 기념 공연을 선보이게 되어 감회가 남다르다"며 "변함없는 애정을 보내주신 유저분들이 라그나로크만의 감동을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.