그라비티 ‘선경전설: 중생’, 중국 서비스 실시

그라비티(대표 박현철)는 모바일 3D MMORPG ‘선경전설: 중생(중문명 仙境传说：重生)’의 중국 서비스를 시작했다고 26일 밝혔다.
선경전설: 중생은 중국 지역 애플 앱스토어와 탭탭에서 게임을 다운로드하면 바로 플레이할 수 있다. 이 게임은 지난해 12월 중국 국가신문출판부로부터 중국 외자 판호를 획득했다.
정식 출시 전까지 진행한 사전 예약에도 100만명 이상이 참여해 현지 유저들의 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다고 회사 측은 설명했다.
중국 지역 퍼블리싱은 중국 게임 개발 및 퍼블리싱 회사인 링시 게임즈에서 담당한다.
선경전설: 중생은 지난해 동남아시아 지역 및 대만∙홍콩∙마카오 지역에 출시된 바 있다. 이후 태국·필리핀·인도네시아·말레이시아 지역 애플 앱스토어 무료 인기 게임 1위, 태국 지역 구글플레이 무료 인기 게임 2위에 올랐다. 아울러 마카오 지역 애플 앱스토어 최고 매출 2위와 구글플레이 최고 매출 5위도 기록했다.
그라비티는 사전 예약 신청자에게 한정 포링 코스튬 세트, 일반 카드 선택 상자 등 각종 자원을 보상으로 증정한다. 정식 출시를 기념해 인게임 이벤트도 진행할 예정이다.
그라비티 김진환 사업 총괄 이사는 "선경전설: 중생은 방치형과 MMORPG의 재미를 모두 담아 앞선 론칭 지역에서 뛰어난 성과를 거두며 라그나로크 시리즈의 색다른 시도로 인정받은 타이틀"이라고 밝혔다.