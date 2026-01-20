그라비티 네오싸이언, 턴제 수집형 RPG '학원삼국지' 동남아 출시

그라비티 네오싸이언은 모바일 신작 턴제 수집형 RPG '학원삼국지'를 동남아시아 지역에 정식 출시했다고 20일 밝혔다.

학원삼국지는 전통적인 삼국지 서사를 현대적인 학원물로 재해석 한 턴제 수집형 RPG로, 서브컬처와 전략 시뮬레이션 장점을 모두 갖춘 점이 특징이다. 이 게임은 태국·필리핀·싱가포르·말레이시아 각 지역 구글 플레이스토어 및 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.

그라비티 네오싸이언, 턴제 수집형 RPG '학원삼국지' 동남아 정식 출시

그라비티 네오싸이언은 학원삼국지 정식 론칭을 기념해 게임에 접속하는 모든 이용자에게 SSR 영웅을 뽑을 수 있는 소원 탐색권 100개, 일반 뽑기권 100개, 캐릭터 성장에 필요한 아이템을 지급한다.

관련기사

또 모두의 탐색 이벤트에서는 1천 뽑기에 참여할 수 있으며 입학 선물 이벤트를 통해 7일간 다양한 캐릭터를 선물한다. 이 외에도 플레이 타임, 캐릭터 레벨, 캐릭터 탐색 횟수, PVP 승리 횟수에 따른 보상도 증정한다.

그라비티 네오싸이언 서상원 학원삼국지 사업 PM은 "학원삼국지는 삼국지를 현대에 맞게 재해석한 신선한 콘셉트 게임으로 기존 삼국지 팬층부터 신규 이용자까지 누구나 재미있게 즐길 수 있다"며 "특히 매력적인 일러스트 캐릭터와 화려한 스킬 효과가 보는 재미까지 더했다"고 전했다.