그라비티 싱가포르 지사 그라비티 게임 허브(GGH)가 MMORPG ‘라그나로크 X: Next Generation(이하 라그나로크 X)’을 유럽과 중동, 아프리카 지역에 14일 정식 출시했다. 이번 출시 지역은 프랑스, 이탈리아, 독일, 이집트, 알제리 등으로 총 10개 언어를 지원한다.

라그나로크 X는 모바일과 PC 버전을 자유롭게 오갈 수 있는 크로스 플레이를 지원한다. 모바일 버전은 구글 플레이, 애플 앱스토어 등 지역별 플랫폼에서 다운로드 가능하며 PC 버전은 공식 홈페이지와 스팀에서 설치할 수 있다.

원작을 3D 그래픽으로 재해석한 이 게임은 공정한 아이템 획득과 자유 거래를 지향하는 T2W(Trade-to-Win) 방식을 구축한 것이 특징이다.

그라비티 게임 허브, ‘라그나로크 X’ 유럽·중동·아프리카 정식 출시

이용자는 3차 전직까지 오픈된 시스템을 통해 캐릭터를 육성할 수 있으며 PVE 레이드, 대규모 GVG, 낚시·요리 등 생활 콘텐츠를 즐길 수 있다. 라그나로크 X는 앞서 대만, 한국, 동남아시아 등에 출시됐으며 특히 2025년 5월 오픈한 미국 서버의 흥행으로 유럽 및 중동 지역에서도 주목을 받았다.

정식 출시 전 진행된 사전 예약에는 100만명 이상이 참여했으며 신청자 전원에게는 야구 코스튬 등 보상이 제공된다.

관련기사

최성욱 그라비티 게임 허브 사장은 “라그나로크 X는 한층 세련된 그래픽과 다채로운 콘텐츠 등 색다른 매력으로 앞서 선보인 다수의 지역에서 게임성을 인정받는 중"이라며, "이번에도 이용자분들이 만족하실만한 재미를 드릴 수 있도록 현지화 및 게임의 완성도를 높였다”고 전했다.

이어 “이번 론칭 지역에서도 라그나로크 X의 글로벌 흥행을 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 크로스 플레이를 지원하는 만큼 플랫폼에 관계없이 재미있게 즐기실 수 있을 것이라 생각한다”라고 덧붙였다.