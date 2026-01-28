로저스 쿠팡 대표, 30일 경찰 수사 출석

쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 고발된 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 오는 30일 경찰에 출석한다.

28일 경찰에 따르면 로저스 대표 측은 개인정보 유출 사태 ‘셀프 조사’ 발표 경위를 수사하기 위한 경찰의 세 번째 출석 요구에 응하겠다는 뜻을 밝혔다.

앞서 경찰은 쿠팡 사태로 유출된 개인정보가 3천 건이 아닌 3천만 건 이상으로 보고 수사를 지속하는 한편, 1·2차 출석에 응하지 않던 로저스 대표가 3차에도 출석하지 않을 경우 체포영장 신청 가능성을 시사했다.

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 17일 과학기술방송통신위원회 청문회에 참석했다. (사진=지디넷코리아)

로저스 대표는 지난해 12월 말 진행된 국회 쿠팡 연석청문회 다음 날인 지난 1일 출장을 이유로 출국했다. 경찰은 로저스 대표에 대해 출국 금지를 신청했으나 검찰 단계에서 반려됐다.

로저스 대표는 이달 21일 한국에 입국한 것으로 알려졌다.