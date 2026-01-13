로저스 쿠팡 대표 이미 출국...경찰, 입국시 통보 요청

해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표가 출국한 것으로 확인됐다. 경찰은 로저스 대표의 입국 시 통보 요청 등 출입국 관리 조치를 내렸다.

13일 서울경찰청 쿠팡 수사 종합 태스크포스(TF)는 로저스 대표 등 쿠팡 관계자들에 대해 출국금지 및 입국 시 통보 요청 등의 조치를 완료했다고 밝혔다.

로저스 대표는 지난달 말 국회 청문회 참석 직후 출국한 것으로 알려졌지만, 경찰은 두 차례에 걸쳐 로저스 대표에게 출석을 요구했다.

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 17일 과학기술정보통신위원회 청문회에서 질타를 받고 있다. (사진=지디넷코리아)

첫 출석 요구는 출국 다음 날인 지난 1일 이뤄졌다. 경찰은 5일 출석을 요청했지만 로저스 대표는 응하지 않았다. 이어 지난 7일에는 1월 중순 출석을 재차 요구한 상태다.

경찰 관계자는 "로저스 대표가 입국할 경우 즉시 수사팀에 통보되도록 조치했다"며 "입국 시 출국 정지 등 신병 확보를 위한 추가 조치도 고려하고 있다"고 밝혔다.

관련기사

현재 로저스 대표는 쿠팡 내 침해사고 조사 과정에서 불거진 공무집행방해와 업무방해 혐의로 시민단체 등으로부터 고발된 상태다.

경찰은 현재 변호인을 통해 2차 출석 일정을 조율 중이나 귀국 시점이 불투명해 실제 조사가 언제 이뤄질지는 알 수 없다.