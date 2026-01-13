대통령 만난 이선정 올리브영 대표 "K뷰티 국가 성장 산업으로 키워야"

이선정 CJ올리브영 대표가 이재명 대통령을 만나 K뷰티 산업을 ‘일시적 유행’이 아닌 국가 성장 산업으로 육성해야 한다며, 중소 뷰티 브랜드의 해외 진출을 위한 민관 협업과 통합 지원의 필요성을 강조했다.

올리브영 매출의 80%를 차지하는 중소 브랜드를 대표해 참석한 이 대표는 수출 인증, 마케팅, 판로 개척 등 구조적 한계를 짚으며 정부와의 밀착 협력을 제안했다.

이선정 대표는 9일 청와대에서 열린 ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’에 참석해 “올리브영은 ‘건강한 아름다움’이라는 미션 아래 헬스앤뷰티 산업을 육성해온 기업”이라며 “특히 K뷰티는 단기적인 트렌드를 넘어 국가 경제에 활력을 불어넣을 수 있는 산업으로 성장하고 있다”고 말했다.

이선정 CJ올리브영 대표 (사진=CJ올리브영)

이 대표는 “현재 올리브영 전체 매출의 약 80%가 중소기업 브랜드에서 발생하고 있으며, 이들 중 상당수가 해외 진출 과정에서 여러 어려움을 겪고 있다”면서 “수출 인증, 글로벌 마케팅, 현지 판로 개척 등 개별 기업이 단독으로 해결하기 어려운 과제가 산재해 있다”고 설명했다.

이어 “국내 K뷰티 산업은 글로벌 대형 코스메틱 기업과 경쟁해야 하는 단계에 진입했지만, 글로벌 시장에서는 아직 성장 초기 단계”라며 “단일 과제 중심의 지원이 아니라, 민관 협업을 통한 통합적이고 혁신적인 지원 체계가 필요하다”고 역설했다.

그러면서 “정부 여러 부처가 K뷰티를 지원하고 있는 만큼, 올리브영도 현장과 가장 가까운 플랫폼으로서 적극 협업해 K뷰티의 우수성을 세계에 알리는 역할을 하겠다”고 밝혔다.

2026년 경제성장전략 보고 (사진=청와대)

이날 행사에서 이재명 대통령은 모두 발언을 통해 “올해는 모든 분야에서 성장을 이뤄내는 대한민국 대도약의 원년이 돼야 한다”면서 “성장의 결과가 일부에만 귀속되는 과거의 패러다임을 벗어나, 국민 모두가 성장의 기회와 과실을 함께 누리는 경제 대도약을 실현하겠다”고 말했다.

이 대통령은 취임 이후 ‘성장’과 ‘도약’을 핵심 키워드로 경제 행보를 이어오고 있다. 취임 초기 6개월 동안 비상계엄 선포 이후 훼손된 경제 회복에 주력했다면, 올해부터는 지속적인 성장의 발판을 마련하겠다는 구상이다.

관련기사

이 대통령은 “지난해 무너진 민생경제를 다시 일으켜 세웠고, 올해는 잠재성장률을 약간 상회하는 2% 안팎의 성장을 예상하고 있다”며 “반도체 등 전략 산업 육성과 금융시장 정상화 정책이 새로운 도약을 이끌 것”이라고 말했다.

이날 성장전략 토론에는 CJ올리브영뿐만 아니라 민간 기업인들도 참석했다. 류진 한국경제인협회장, 김기문 중소기업중앙회장, 김정수 삼양식품 부회장, 이상호 LS전선 대표이사, 정서진 화신 대표 등도 자리했다.