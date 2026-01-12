경찰 "쿠팡 유출 3천건 보다 많아…로저스 대표 1차 출석요구 불응"

경찰이 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사건과 관련해 쿠팡이 주장해온 ‘약 3천건 유출’보다 훨씬 많은 정보가 유출된 정황을 확인했다고 밝혔다. 헤럴드 로저스 쿠팡 임시 대표는 경찰의 1차 출석 요구에 불응한 것으로 확인됐다.

박정보 서울경찰청장은 12일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “쿠팡 측은 유출 규모를 3천건 수준으로 설명했지만, 현재까지 분석된 자료만 놓고 봐도 그보다 훨씬 더 많은 것으로 보인다”며 “압수물 분석과 관계기관 확인이 마무리돼야 정확한 유출 규모를 산정할 수 있다”고 밝혔다.

경찰은 쿠팡 본사에 대한 수차례 압수수색을 통해 확보한 서버 자료와 내부 기록을 분석 중이다. 서울경찰청은 유출 규모가 당초 알려진 것보다 확대될 가능성을 염두에 두고 개인정보 유출 사건 전반과 함께 쿠팡에 제기된 각종 의혹을 병행 수사하고 있다.

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 17일 과학기술정보통신위원회 청문회에서 질타를 받고 있다. (사진=지디넷코리아)

이와 관련해 경찰은 최근 로저스 임시 대표에게 2차 소환 통보를 했다. 앞서 경찰은 지난 5일 로저스 대표에게 1차 출석을 요구했으나, 조율 과정에서 출석이 이뤄지지 않았다.

박 청장은 “특별한 사유서 제출은 없었고 소통은 있었지만 출석하지 않았다”며 “2차 조사에는 출석하겠다는 취지로 보고받았다”고 설명했다. 경찰은 로저스 대표에 대한 출국정지 조치 등도 검토 중이다.

이번 소환은 국회 연석 청문회에서 제기된 ‘로그 기록 삭제’ 의혹과도 맞물려 있다. 과학기술정보통신부는 쿠팡이 개인정보 유출 사실을 신고한 지난해 11월 19일 자료 보존 명령을 내렸지만, 쿠팡이 같은 달 27일 홈페이지 접속 로그 일부를 삭제했다는 의혹이 제기됐다. 삭제된 로그는 2024년 7월부터 11월까지 약 5개월치에 이르는 것으로 알려졌다.

과기정통부의 수사 의뢰를 받은 경찰은 지난 6일 해당 사안을 담당한 과기부 공무원을 불러 위법 여부에 대한 진술을 확보했다. 경찰은 쿠팡 법인과 함께 현 대표인 로저스 대표를 수사 대상으로 특정하고, 개인정보 유출 당시 내부 보안 시스템에 구조적인 허점이 있었는지, 자체 조사 과정에서 위법성이 있었는지 등을 집중적으로 들여다볼 계획이다.

경찰은 또 쿠팡이 국정원과 접촉해 이른바 ‘셀프 조사’를 진행하게 됐다는 주장에 대해서도 사실관계를 확인 중이다. 박 청장은 “로저스 대표가 국회에서 증언한 내용이 사실인지 확인할 필요가 있다”며 “국회 과학기술정보방송통신위원회의 고발은 의결됐지만 아직 수사기관에 접수되지는 않았다”고 밝혔다. 과방위는 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장과 로저스 대표 등이 청문회에 불출석하거나 위증한 혐의가 있다며 국회증언감정법에 따른 고발을 의결한 바 있다.

해외에 있는 것으로 추정되는 유출 피의자에 대해서는 인터폴과 형사사법공조시스템을 통해 공조 절차를 진행 중이다. 다만 경찰은 현재 피의자의 정확한 소재지가 중국인지 여부는 확인되지 않았다고 설명했다. 박 청장은 “국내 수사기관의 직접 소환 요구는 외교 문제로 이어질 수 있어 경찰청을 통한 공식 채널로 진행하고 있다”며 “형사사법공조시스템을 통해 중국 측에 전달될 예정”이라고 말했다.

이와 별도로 경찰은 쿠팡의 산재 은폐 의혹 사건에 대해서도 공소시효 적용 여부를 검토 중이다. 박 청장은 “형법상 증거인멸로 보면 공소시효가 적용될 수 있어 특별법 검토가 필요하다”며 “접수된 지 얼마 되지 않은 사안으로, 제기된 의혹 전반을 수사하겠다”고 밝혔다.