핀터레스트, AI 투자 위해 인력 15% 가량 감축

핀터레스트가 AI 투자에 힘을 싣기 위해 전체 인력의 15% 미만을 감축하고 사무공간도 줄이기로 했다.
27일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 핀터레스트는 이번 구조조정과 관련해 3천500만~4천500만달러(약 501억원~644억원)의 세전 비용이 발생할 것으로 공시했다.
구조조정은 오는 9월 30일에 끝나는 3분기 말 무렵 완료될 전망이다. 핀터레스트는 앞선 공시에서 지난해 9월 30일 기준 직원 수가 5천205명이라고 밝혔는데, 이를 감안하면 이번 감축 규모는 780명 미만으로 추정된다.
샌프란시스코에 본사를 둔 핀터레스트는 공시에서 자원을 AI 도입과 실행을 이끄는 AI 중심 역할과 팀으로 재배치하고, AI 기반 제품을 우선순위에 두겠다고 밝혔다. 소식이 전해진 뒤 핀터레스트 주가는 28일(현지시간) 뉴욕 시장에서 장중 한때 10%까지 하락했다.
외신은 AI 확산을 계기로 사업 구조를 재편하는 빅테크 기업들의 흐름 속에서 핀터레스트도 방향 전환에 나섰다고 설명했다. 인스타그램의 모회사인 메타플랫폼스도 이달 초 리얼리티랩스 부문에서 인력 감축을 진행하며 가상현실(VR) 제품에서 AI 웨어러블로 자원을 옮긴 바 있다.
블룸버그인텔리전스(BI) 애널리스트 만딥 싱과 로버트 비가르는 보고서에서 이번 조치가 AI 역량 구축을 위한 더 공격적인 투자를 시사하며, 이는 매출총이익률에 부담이 될 수 있다고 분석했다.
다만 이들은 핀터레스트의 AI 투자가 광고 단가 개선에는 도움이 될 수 있다고 봤다. 핀터레스트는 직접반응형 광고 분야에서 메타 같은 대형 경쟁사 대비 뒤처져 있다는 평가를 받아왔다.
미국 투자은행 웻부시의 스콧 데빗 애널리스트는 이번 감원이 핀터레스트가 AI 기반 경쟁 플랫폼과 에이핀전트형 커머스 도구의 소비자 확산으로 위협이 커질 것이라는 자신의 관측과 맞닿아 있다고 설명했다.
그는 이 조치가 투자자들에게 안도감을 줄지는 아직 이르지만, 향후 실적 추정치 조정은 하향 쪽에 무게가 실린다고 덧붙였다.