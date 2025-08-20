구윤철 부총리 "석화업계, 다음달에라도 자구책 내놔야"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 정부서울청사에서 산업통상자원부 장관, 금융위원회 부위원장, 국무조정실 2차장, 금융감독원장 등이 참석한 가운데 산업경쟁력강화 관계장관회의(산경장)를 주재했다고 밝혔다.

구윤철 부총리는 모두발언에서 주요 10개 석유화학 기업이 참여하는 사업재편 협약이 체결됨을 언급하며, 최대 370만톤 규모의 나프타분해설비(NCC) 감축을 목표로 각 사별로 구체적 사업재편 계획을 연말까지 제출하게 된다고 밝혔다.

그러나 “만시지탄이며 이제 겨우 첫 걸음을 뗀 것일 뿐, 갈 길이 멀다"며, 당장 다음달에라도 석유화학 기업과 대주주가 뼈를 깎는 자구 노력을 토대로, 구속력 있는 사업재편 및 경쟁력 강화 계획을 속도감 있게 제시해야 한다고 강조했다.

구윤철 부총리

구 부총리는 "석유화학 산업이 직면한 문제는 명약관화하지만, 국내 석화업계가 그동안 문제를 외면해왔다"며 "중국･중동 등 글로벌 공급과잉이 예고됐음에도 국내 석화업계는 과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고, 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했다"고 언급했다.

이어 "위기 극복 해답은 과잉 설비 감축과 근본적 경쟁력 제고"라며 "버티면 된다, 소나기만 피하면 된다는 안이한 인식으로는 당면한 위기를 절대 극복할 수 없으며, 사즉생의 각오로 임해야 한다"고 강조했다.

정부는 산업부를 중심으로 기업과 대주주의 자구 노력이 재편 계획에 포함될 수 있도록 업계와 소통할 계획이다.

금융위는 채권금융기관과 함께 재무상황과 자구노력 등에 대한 모니터링을 강화할 방침이다.

업계가 제출한 계획이 진정성 있다고 판단되면 정부도 규제완화, 금융, 세제 등 종합대책을 지원하겠다는 계획이다. 반면 사업 재편을 미루거나, 무임승차하려는 기업에 대해서는 향후 정부 지원 대상에서 배제하는 등 단호히 대처할 방침이다.

관련기사

부총리는 "조선업의 고강도 자구 노력이 열매를 맺어 세계 1위로 재도약하고, 최근 한-미 관세협상에서도 결정적인 기여를 했다"며 "석유화학 산업도 고통스럽겠지만 조선업의 발자취를 따라간다면 화려하게 재도약할 수 있다"고 밝혔다.

정부는 앞으로 산업경쟁력강화 관계장관회의를 수시로 개최해 사업재편 진행 상황을 면밀히 살피고, 필요한 조치를 적기에 마련･시행할 계획이다.