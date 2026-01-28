KT "AICE로 초중고 AI 교원 양성"

KT는 지난 13일부터 총 220명의 초중고 교원 대상으로 인공지능(AI) 역량 강화를 위한 AICE 연수를 진행했다고 밝혔다.

정부가 추진하는 전국민 AI 일상화 정책 방향에 맞춰, 교원을 중심으로 공교육 현장에서 AI 교육이 안정적으로 정착할 수 있도록 준비했다. 교사의 AI 이해도와 수업 적용 역량을 높이기 위해 AICE 퓨처, 주니어, 베이직 등 수준에 따라 커리큘럼을 나누고 실습 중심 프로그램을 집중 배치했다. AICE 자격 체계 소개를 비롯해 AI 문제 해결 실습 중심 교육, 교육 현장 적용 사례 및 노하우 공유, AICE 자격시험 응시 기회도 함께 제공했다.

AICE 퓨처와 주니어 등급은 2022년 개정 교육과정에서 다루는 인공지능 관련 성취기준과 연계돼 교사가 학교 수업과 AICE를 자연스럽게 연계해 활용할 수 있게 됐다. AI 개념 이해부터 문제 해결, 활용 역량까지 교과 수업 안에서 단계적으로 지도할 수 있는 기반이 마련된 것이다.

KT는 학교 AI 수업 고도화를 위해 2월 중순부터 ‘KT IT 서포터즈’를 코치로 투입해 교원과 함께 교육 현장을 지원한다. KT는 AI를 특정 전공자나 전문가만의 기술이 아닌, 모든 국민이 이해하고 활용할 수 있는 기본 역량으로 확산하는 데 집중하고 있으며, 이를 위해 AICE 연수를 꾸준히 운영할 계획이다.

진영심 KT 교육사업협력담당 상무는 “선생님이 교육 현장에서 AI를 쉽게 설명하고 활용할 수 있도록 돕는 것이 전 국민 AI 역량 강화의 출발점”이라며 “KT는 AICE를 통해 공교육과 산업을 잇는 AI 역량 인증 체계를 구축하고, 정부 정책 방향에 부합하는 지속 가능한 AI 교육 생태계 조성에 힘쓸 계획”이라고 말했다.