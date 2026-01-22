삐삐부터 AI 드로잉까지...KT온마루, 韓통신 140년 역사 담았다

“아들이 일본 가챠샵(뽑기샵)에서 다이얼 전화기 모형을 보고 진짜 어떻게 작동되는지 궁금해했는데 여기서 해보네요.”

22일 오전 초등학생 저학년 자녀와 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트(WEST)에 조성된 통신 역사 전시 ‘KT 온마루’에 방문한 40대 김 씨는 “젊은 시절 동전 넣어서 썼던 공중 전화도 있고, 부모님 말씀으로만 듣던 전화 교환양이나 전보가 어떤 건지 알 수 있었다”고 말했다.

전시는 한국 정보통신의 과거와 현재, 미래를 담아 전 세대를 아우른다.

통신 사료가 놓인 ‘시간의 회랑’, 미디어 아트를 선보이는 ‘빛의 중정’, 팝업 공간 ‘이음의 여정’으로 구성됐다. 전시 곳곳엔 체험 요소가 마련됐다.

첫 번째 구역 ‘시간의 회랑’은 전신·전보, 전화, 인터넷, 이동통신, 초연결 등 5막으로 구성됐다.

전보 체험 기계 (사진=홍지후 기자)

1막 ‘전신·전보’엔 전화가 없던 시절 1885년 전신선 개통과 함께 점차 보편화된 ‘전보’의 역사가 담겼다. ‘전봇대’는 본래 전보를 보내주는 전신주다. 발신국에서 전보를 보내면, 전보 신호는 전신주를 연결하는 전신선을 타고 수신국에 전달됐다.

라면 한 그릇이 10원이던 1965년 전보 요금은 10글자에 50원으로, 사람들은 비용 절감을 위해 문장을 압축해 전달했다. 가령 ‘쾌유를 기원합니다’라는 말은 ‘기쾌유’로, ‘아버지가 너를 보러 서울간다’는 ‘부친 상경’으로 짧게 줄였다. 전시엔 이를 체험할 수 있는 기계가 놓였다.

2막 ‘전화’엔 멀리 있는 사람과 실시간으로 연결되는 ‘목소리의 시대’를 연 사료가 전시됐다. 한국 최초의 전화기 ‘덕률풍’과 전화 교환원을 거쳐야 했던 전시엔 자석식, 다이얼식 등 초기 전화기, 전화교환원 없이도 전화를 연결해 주는 자동교환기가 있다.

국산 전자식 교환기 TDX(Time Division Exchange) (사진=홍지후 기자)

통신 수요가 급격히 늘어나자 정부는 1981년 국산 전자식 교환기 TDX를 개발했다. TDX를 통해 전화는 점차 모든 국민의 일상이 되며 1가구 1전화 시대가 열렸다.

3막 ‘인터넷’엔 1990년대 한국통신(현 KT)가 개설한 해저 광케이블을 통해 상용화된 인터넷 서비스 ‘코넷(KORNET)’과 그 후 개발된 초고속인터넷 기술이 담겼다.

4막 ‘이동통신’엔 개인 이동통신의 막을 연 ‘삐삐’, 1980년대 말 등장한 벽돌같이 크고 무거운 아날로그 1세대 휴대전화, 이후 문자메시지(SMS) 전송이 가능한 2세대 휴대전화, 인터넷과 영상 통화가 가능한 3세대 휴대전화, 더욱 빠른 인터넷 속도를 사용 가능한 4세대 휴대전화가 전시됐다.

1세대부터 4세대까지의 휴대전화 (사진=홍지후 기자)

5막엔 ‘초연결’ 5G를 기반으로 사람, 사물, 데이터가 이어지는 사물인터넷(IoT)와 자율 주행, 스마트팩토리가 소개됐다.

‘빛의 중정’은 빛과 미디어가 어우러진 몰입형 미디어 아트 공간이다. 관람객이 입장 전 키오스크에서 얼굴을 촬영하면 AI가 디지털 아트로 변환해 콘텐츠로 구현한다. 관람 후엔 QR코드를 통해 결과물을 다운로드할 수 있다.

마지막 ‘이음의 여정’은 KT의 미래를 소개하는 공간으로, 3~4개월마다 콘텐츠가 변경되는 팝업 형태로 구성된다. 현재는 KT의 AI 기술을 만날 수 있는 ‘AI 라이브 드로잉존’이 마련됐다. AI로 완성한 작품을 에코백으로 제작해 굿즈로 만들 수 있다.

관련기사

AI 라이브 드로잉존 (사진=홍지후 기자)

전시는 월요일부터 토요일, 오전 10시부터 오후 6시까지 열린다. 상시 무료 개방이며, 국˙영문 도슨트 투어를 사전 예약할 수 있다.

윤태식 KT 브랜드전략실장은 “온마루는 대한민국 정보통신 140여 년 역사와 함께 KT의 헤리티지와 비전을 직접 보고, 듣고, 만질 수 있는 브랜드 경험 공간”이라며 “KT만의 고유한 가치와 정체성을 담은 새로운 전시 콘텐츠를 지속 선보이겠다”고 말했다.