AI 기본법 시행 코앞...KT, '책임있는 AI' 체계 강화

오는 22일 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)’이 시행되는 가운데, KT가 안전과 신뢰에 기반을 둔 AI 체계를 강화한다.

KT는 AI 기본법 시행 등 제도 변화 속에서 '책임있는 AI' 체계를 강화하고 있다고 21일 밝혔다.

AI가 의사결정과 실행 과정에 직접 관여하는 '에이전틱 AI'가 확대되면서, 안전성과 신뢰성 확보가 중요하다는 판단에서다.

그간 KT는 AI 윤리를 AICT 중심 경영 핵심 가치로 설정하고 전사 역량을 결집해왔다.

지난해 ‘책임감 있는 AI 센터(RAIC)’라는 전담 조직을 구축하고, 최고책임자(CRAIO)를 임명했다.

AI 기획, 개발, 운영, 활용 전 과정에 5대 핵심 원칙인 책임성, 지속가능성, 투명성, 신뢰성, 포용성을 적용했다.

사진=KT

기술 측면에선 AI 위험을 검토해 자체 안정성 기준을 수립했다.

AI 위험을 식별, 평가, 완화하는 가이드라인을 발간하고, 이를 기반으로 전주기 관리 체계를 구축했다.

AI 유해 응답을 실시간으로 차단하는 'AI 가드레일'도 운영하고 있다.

관련기사

이 체계를 바탕으로 KT 자체 AI 모델 '믿:음 K 2.0 Base'는 한국정보통신기술협회로부터 '인공지능 신뢰성 인증 2.0'을 획득했다.

배순민 KT RAIC CRAIO는 “앞으로도 신뢰할 수 있는 AI 기술을 기반으로 국내 AI 산업의 건강한 성장과 이용자 신뢰 확보에 기여하겠다”고 밝혔다.