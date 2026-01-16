KT-대만 KBRO, AI 디지털 미디어 협력 MOU

스마트홈 전환 기술·서비스 공동 개발

방송/통신입력 :2026/01/16 09:33

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

KT는 대만 케이블 방송 사업자 KBRO와 AI 기반 디지털 미디어 및 스마트홈 서비스 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약은 지난 15일 대만 타이베이 빅토리아 호텔에서 열렸다.

협약을 통해 KT는 AI 기반 스마트 홈 서비스, 대화형 음성 인식 기술, AI 최적화 UI·UX 화면, 지능형 콘텐츠 추천 등 기술을 대만 시장에 공급할 예정이다.

김채희 KT 미디어부문장 전무(오른쪽)와 스티브 왕 KBRO 회장이 대만 현지 빅토리아 호텔에서 스마트 홈 서비스 및 AI 기반 디지털 미디어 공동 개발을 위한 전략적 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=KT)

양사는 KT의 AI 에이전트 및 AI 미디어 서비스 노하우를 기반으로 스마트홈 전환에 필요한 기술과 서비스 모델 공동 개발도 추진한다.

하만카돈 스피커와 돌비 애트모스를 탑재하고, 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 등 글로벌 OTT를 지원하는 ‘올인원 사운드바 셋톱박스’도 대만 시장에 선보일 계획이다.

관련기사

또한, 대만 콘텐츠 플랫폼 ‘마이비디오(MyVideo)’ 등을 통해 오리지널 콘텐츠를 유통하고, 현지 맞춤형 콘텐츠 기획 및 공동 마케팅을 추진한다.

김채희 KT 미디어부문장은 “이번 협력은 KT의 미디어, AI 기술과 KBRO의 현지 플랫폼 역량을 결합해 AI 스마트 홈 및 미디어 서비스 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “KT는 AI 기술을 기반으로 통신∙미디어 영역의 글로벌 확장을 위해 지속 노력하겠다”라고 밝혔다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT AI 스마트홈

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

국대 AI, 상반기 패자부활전…업계가 '도전할 결심' 머뭇대는 이유는

TSMC, 2나노 본격 양산 vs 삼성전자, '수율 향상' 맹추격

"지역 좁다, 세계로"… 피지컬AI 등 3대 분야 도전장

쿠팡 '보상쿠폰' 사용해도 불이익 없을까

ZDNet Power Center