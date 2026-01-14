KT, 보답 프로그램 대상 기준일 31일로 연장

KT는 ‘고객 보답 프로그램’의 대상 고객 기준일을 오는 13일에서 31일로 연장한다고 14일 밝혔다.

오는 31일 KT 무선 서비스를 사용 중인 가입자는 2월부터 고객 보답 프로그램을 제공받는다.

KT 광화문빌딩 웨스트 (사진=지디넷코리아)

KT 고객 보답 프로그램은 총 5가지다.

2월1일부터 6개월간 모든 고객에게 데이터 100GB, OTT 서비스 6개월 이용권, 무료 커피 등 멤버십 인기 제휴 브랜드 혜택 6개월 제공, 사이버 금융범죄 피해 보상 보험(안전, 안심 보험) 2년 무료 제공, 오는 3월부터 8월까지 로밍 이용 고객에게 기본 데이터 50% 추가 제공 등이다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “KT를 믿고 선택해 주신 고객님들께 빠짐없이 감사의 마음을 전달 드리고자 고객 보답 프로그램 시행일 직전으로 제공 기준일자를 변경했다”고 말했다.