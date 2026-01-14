KT, 보답 프로그램 대상 기준일 31일로 연장

데이터 100GB 제공 등 보상안 마련

2026/01/14 16:02

KT는 ‘고객 보답 프로그램’의 대상 고객 기준일을 오는 13일에서 31일로 연장한다고 14일 밝혔다.

오는 31일 KT 무선 서비스를 사용 중인 가입자는 2월부터 고객 보답 프로그램을 제공받는다. 

KT 광화문빌딩 웨스트 (사진=지디넷코리아)

KT 고객 보답 프로그램은 총 5가지다.

2월1일부터 6개월간 모든 고객에게 데이터 100GB, OTT 서비스 6개월 이용권, 무료 커피 등 멤버십 인기 제휴 브랜드 혜택 6개월 제공, 사이버 금융범죄 피해 보상 보험(안전, 안심 보험) 2년 무료 제공, 오는 3월부터 8월까지 로밍 이용 고객에게 기본 데이터 50% 추가 제공 등이다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “KT를 믿고 선택해 주신 고객님들께 빠짐없이 감사의 마음을 전달 드리고자 고객 보답 프로그램 시행일 직전으로 제공 기준일자를 변경했다”고 말했다.

