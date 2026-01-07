KT 데이터·OTT 보상안, 최대 70만원 할인 효과

KT가 침해사고 보상안으로 6개월간 매달 데이터 100GB 추가로 제공하고 OTT 이용권을 6개월간 무료로 제공하는 고객 보답 프로그램이 최대 70만 원에 이르는 통신비 할인 효과로 추산됐다.

7일 KT에 따르면 고가 요금제 기준으로 데이터와 OTT 제공, 안심안전 보험 등을 더하면 총 64만2천원의 통신비 할인 효용이 발생한다. 멤버십 할인을 포함하면 70만원 이상의 효용 가치로 계산된다.

100GB의 데이터와 OTT 이용이 제공되는 고가요금제를 월 3만7천 원의 5G 슬림 요금제로 전환하면 6개월 간 55만8천원을 아낄 수 있다.

안전안심 보험 2년 무료로 절약되는 금액은 총 8만4천 원이다. 이를 통해 총 64만2천 원을 아끼고 6개월 간 진행되는 멤버십 할인으로 70만원이 넘는 효용이 발생하는 셈이다.

광화문 KT (사진=지디넷코리아)

가령 4GB 데이터가 제공된 3만7천원 요금제 가입자가 100GB를 쓰려면 6만9천원 요금제로의 상향이 필요하다. 보상안을 통해 가입자는 더 높은 비용을 지불하지 않고도 100GB를 이용할 수 있다.

이 경우 6개월 간 월 3만2천원 씩 약 19만2천원 절약 효과가 발생한다. OTT 요금 5만1천원, 보험 서비스 8만4천원을 합하면 약 32만원 정도를 아낄 수 있다.

메가 MGC커피 무료 제공 등 멤버십 브랜드 할인을 더할 경우 약 40만원 상당의 비용 절감이 가능하다.

한편 KT는 보상안 외에 저렴한 요금제로 가입하는 경우에도 최대 수십만 원대의 공시지원금을 제공하고 있다. 이를 통해 소비자는 고가 요금제로의 전환 없이 최신 기기로 변경할 수 있다.