KT, 지니TV AI에이전트로 ‘TV와 대화’ 확산

KT는 지니TV AI 에이전트를 통해 TV가 일상적 대화를 나누는 플랫폼으로 활용되고 있다고 15일 밝혔다.

지니TV AI에이전트 셋톱박스 200만 대의 이용 키워드 데이터를 분석한 결과, 전 연령대에서 엄마, 아빠, 사랑 등 가족을 의미하는 단어가 반복적으로 등장했다.

"지니야 굿모닝", "잘자", "고마워", "사랑해" 등 인사와 정서 표현도 누적 수만 건에 달하는 것으로 조사됐다. 하루 평균 발화 횟수는 3회 이상이다.

지니 TV AI 에이전트 (사진=KT)

이용자들이 AI를 친숙한 존재로 인식하고 정서적 교감을 나누고 있다는 게 회사 측 분석이다.

연령대별로는 20대에서 연인, 일상 키워드가, 30~40대에선 자녀 양육과 관련된 단어가 두드러졌다. 50대 이후부턴 취미와 건강 관련 키워드가 점차 확대되는 경향을 보였다.

계절과 사회적 이슈에 따라 사용자의 관심사가 변화했다. 대화는 오전 8시와 오후 7시에 가장 많이 집중됐다.

KT는 현재 ‘지니 TV 셋톱박스 3~4’와 ‘지니 TV 올인원 사운드바’에서 지니 TV AI 에이전트를 제공하고 있다.

관련기사

올해 말까지 적용 대상을 500만 대로 확대할 예정이다. 또한, 이미지와 오디오 정보를 통합 인식하는 ‘멀티모달 모델’을 도입할 방침이다.

김채희 KT 미디어부문장은 "앞으로도 더 많은 세대와 계층이 AI 일상화를 체감할 수 있도록 기능 고도화를 지속하겠다"고 말했다.