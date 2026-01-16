KT, 디지털인재장학생 수료식 열어

KT는 지난 한 해 KT디지털인재장학생들이 진행한 인공지능(AI) 실무 프로젝트 등 성과를 공유하고 졸업생 대상 수료식을 진행했다고 16일 밝혔다.

수료식은 지난 15일 서울 종로구 KT광화문빌딩WEST에서 열렸다.

KT디지털인재장학생 프로그램은 IT와 AI 분야 진출을 희망하는 대학생에게 등록금을 지원하고 실무 중심의 성장 경험을 제공하는 KT그룹의 대표 장학사업이다.

올해 성과공유회엔 ‘지역사회 문제 해결 AI 프로젝트’를 비롯해 장학생들이 지난해 수행한 우수 활동 사례가 발표됐다.

KT디지털인재장학생들과 오태성 KT ESG경영추진실장 상무(왼쪽 네 번째)가 성과공유회 후 기념 촬영을 하고 있다. (사진=KT)

한편, KT는 오는 30일까지 올해 장학생을 신규 모집중이다. AI, ICT 분야에 관심과 잠재력을 가진 대학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 자세한 정보는 KT그룹희망나눔재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

KT는 장학생들이 AI 실무 역량과 문제 해결 능력을 더욱 확장할 수 있도록 올해도 다양한 실무형 프로젝트와 장학생 네트워크 강화 프로그램을 등을 지속 운영할 계획이다.

오태성 KT ESG경영추진실장은 “KT디지털인재장학생 프로그램을 통해 차별화된 실무형 AI 교육과 다양한 성장 기회를 제공하며 대한민국 AI 인재 양성에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.