KT, AI 캠프 열고 청소년 AI 인재 양성

KT가 겨울방학을 맞아 AI 리터러시 확산과 미래 인재 양성을 위해 국립부산과학관과 함께 ‘2026년 AICE 퓨처 인공지능 겨울캠프’를 진행했다고 22일 밝혔다.

캠프는 20일부터 3일간 부산 과학교육캠프관에서 열렸으며, 예비 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 약 100여명이 참여했다. 참가자들은 KT가 직접 개발하고 운영하는 AI 역량 인증 시험인 ‘AICE 퓨처’ 1급과 2급 교육과 시험 과정을 통해 인공지능의 기초 개념부터 문제 해결 역량까지 단계적으로 학습했다.

이 외에도 AICE 퓨처 교육 과정과 함께 AI 개발 현직자가 직접 참여하는 전문가 강연과 Q&A 세션이 진행됐다. KT와 산업 현장에서 인공지능을 실제로 개발·활용하고 있는 전문가가 개발 경험과 진로 이야기를 공유하며, 참가자들이 AI 기술을 보다 현실적인 관점에서 이해할 수 있도록 도왔다.

국립부산과학관의 야간 천문관측 프로그램도 함께 운영해, 참가자들은 계절별 별자리 관측과 영상 관람으로 과학에 대한 흥미를 높이는 기회를 가졌다.

AICE 퓨처는 초등학생과 중학생 뿐 아니라, AI와 코딩이 익숙하지 않은 학습자, 와 쉽고 재미있게 AI를 이해하고자 하는 시니어 세대까지 폭넓게 도전할 수 있도록 설계된 입문 단계 등급이다. 2022년 개정 교육과정의 실과과 정보 교과에서 다루는 인공지능 관련 단원과 연계해 학교 수업과 함께 학습하며 AI 개념을 자연스럽게 익힐 수 있다.

관련기사

아울러 AICE 퓨처 교육과 시험 과정은 국립부산과학관을 비롯해 국립과천과학관, 국립광주과학관, 경상북도교육청 발명체험교육관, 서울로봇인공지능과학관 등 전국 주요 과학·교육 기관과 협업하고, 지역별 특성과 교육 환경을 반영한 프로그램으로 AI를 자연스럽게 접할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

진영심 KT 인재실 교육사업협력담당 상무는 “AI는 더 이상 일부 전공자만의 기술이 아니라, 세대와 경험을 넘어 누구나 갖춰야 할 기본 역량”이라며 “KT는 AICE를 통해 학교 교육과정과 연계된 AI 학습부터 성인과 시니어까지 이어지는 AI 역량 표준을 구축하고 있으며, 이번 캠프는 그 출발점인 AICE 퓨처의 교육적 가치를 현장에서 확인한 사례”라고 말했다.