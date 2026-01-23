KT M&S 리본, 한국 브랜드 명예의 전당 대상

KT M&S 중고폰 거래 플랫폼 ‘리본(Reborn)’이 2026 대한민국 브랜드 명예의전당에서 중고폰 플랫폼 부문 1위 수상을 했다고 23일 밝혔다.

명예의전당은 산업별 소비자 만족도, 브랜드 경쟁력, 시장 리더십 등을 종합적으로 평가해 각 부문을 대표하는 브랜드를 선정하는 시상식이다.

리본은 중고폰 거래의 신뢰성과 안정성을 강화하며 소비자 중심의 유통 환경을 구축해 온 성과를 높이 평가받았다.

사진=KTM&S

리본은 신촌점 모바일을 통해 온오프라인 연계 중고폰 거래 환경을 구축하며 고객이 직접 중고폰 상태를 확인하고 구매할 수 있는 경험을 제공해왔다.

100% 실사진 공개, 배터리 효율 등 성능 진단서 제공, 개인정보 완전 삭제 확인서, 180일 무상 보증 서비스 등을 제공하고 있다.

리본은 향후 중고폰 유통 플랫폼을 지속 고도화하고, 신뢰 기반의 중고폰 거래 문화를 확산해 나갈 계획이다.

리본 관계자는 “이번 수상은 중고폰 거래 전반에서 신뢰와 안정성을 강화해 온 노력이 시장과 소비자로부터 인정받은 결과”라며 “앞으로도 검증된 중고폰 거래 환경을 제공하고, 고객이 안심하고 선택할 수 있는 브랜드로 리본을 성장시켜 나가겠다”고 말했다.