KT M&S, 꼬꼬에프앤비와 외식업 매장 디지털 전환 맞손

KT의 통신상품 유통 전문 그룹사 KT M&S가 외식 프랜차이즈 기업 꼬꼬에프앤비와 ‘동행플러스’ 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

협약에 따라 KT M&S는 꼬꼬에프앤비의 전국 130여개 ‘맛닭꼬’ 매장에 KT의 인터넷 프로토콜 TV(IPTV) 기반 ‘프랜차이즈TV’ 및 ‘지니TV 우리 동네’를 활용해 가맹점별 맞춤형 마케팅 콘텐츠를 송출할 계획이다.

이를 통해 외식업 매장의 디지털 전환과 마케팅 경쟁력을 향상시키고, 소상공인과의 상생 협력의 폭을 한층 넓혀 나갈 계획이다.

KT M&S가 제공하는 ‘프랜차이즈TV’는 KT 지니TV 950만 가입자를 대상으로 ▲브랜드 스토리 ▲창업 정보 ▲프로모션 등을 전달하는 창업 전문 채널이다. 예비 창업자 유치에도 활용된다. 또한 ‘지니TV 우리 동네’는 매장 인근 소비자에게 실시간으로 서비스‧광고 정보를 제공해 지역 기반 마케팅 효과를 극대화할 수 있다.

(오른쪽부터) 최찬기 kt m&s 대표, 인치수 꼬꼬에프앤비 대표

KT M&S 관계자는 “KT M&S는 지난 4월부터 뉴욕버거, 바른치킨, 스포애니, 채움푸드 등 다양한 브랜드와 ‘동행플러스’ 협약을 이어오며, 디지털 기반의 상생 모델을 확장해 왔다”고 말하며, “이번 꼬꼬에프앤비와의 협약도 외식업에 특화된 AI 기반의 솔루션을 적용해 프랜차이즈 산업 전반의 디지털 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

꼬꼬에프앤비는 2009년 론칭한 오븐구이 치킨 프랜차이즈로, 전국 130여 개 매장을 운영 중이다. 이번 KT M&S와의 협력을 통해 스마트한 운영환경을 도입하고, 가맹점 매출 증대 및 예비 창업자 지원을 강화할 계획이다.