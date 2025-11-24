KT M&S ‘하이오더’, 호텔 서비스 진출

서울 선릉역 인근 ‘호텔 뉴브’에 하이오더 서비스 구축…향후 리조트·병원 등 확장 계획

방송/통신입력 :2025/11/24 11:10

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KT M&S는 서울 선릉역 인근의 비즈니스·라이프스타일 3성급 호텔 ‘호텔 뉴브’ 전 객실에 하이오더 서비스를 구축했다고 24일 밝혔다.

이를 통해 하이오더 서비스 영역을 기존 요식업 중심에서 숙박시설로 확장하게 됐다.

구체적으로 호텔 뉴브의 154개 객실에서 ▲룸서비스 주문 ▲불편사항 접수 ▲모닝콜 요청 ▲어메니티 추가 등 고객 서비스를 간편하게 요청할 수 있도록 지원한다.

KT M&S는 이번 사업에 이어 리조트·병원·산후조리원 등 다양한 서비스 업종 전반에 하이오더 서비스를 확대 적용할 방침이다.

하이오더는 매장운영에 필요한 다양한 기능이 탑재된 KT의 테이블오더 서비스다.

호텔 뉴브 관계자는 “객실 내 하이오더를 통해 고객이 직접 서비스를 요청할 수 있어 직원 응대 효율 및 고객 만족도 또한 향상되는 효과를 기대하고 있다”고 밝혔다.

관련기사

KT M&S 관계자는 “호텔 뉴브 사례는 하이오더가 요식업을 넘어 호텔과 같은 신규 업종에서도 충분히 확장 가능하다는 점을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.

이어 “호텔·리조트·병원·산후조리원 등 숙박 및 서비스 업종 전반으로 하이오더 기반 디지털 전환 모델을 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT M&S 하이오더 호텔 뉴브 숙박시설 리조트 병원 산후조리원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

반도체 업계, 삼성電 2나노 '엑시노스 2600' 양산에 활짝

[ZD브리핑] 삼성·LG 연말 인사 임박…‘2인 체제’ 변화부터 조직 개편까지 초미의 관심

[이기자의 게임픽] "엔씨, 달라졌다"...'아이온2'로 신뢰회복·흥행 모두 잡아

중고폰 샀다가 낭패…불량·미배송 피해 줄줄이

ZDNet Power Center