TYM, 광주본부세관장 표창 수상

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 지역 관세행정 발전에 기여한 공로를 인정받아 광주본부세관장 표창을 수상했다고 27일 밝혔다.

전북 익산시에 위치한 TYM 익산공장은 관세법에 따라 보세공장으로 운영된다. 과세가 보류된 외국산 원재료를 제조 및 가공할 수 있다.

TYM 익산공장 (사진=TYM)

TYM은 익산공장이 관할 세관의 원활한 업무 수행에 적극 협조함으로써 관세행정 발전에 기여한 점을 인정받았다.

이번 표창은 TYM이 2018년 익산공장 보세 공장 지정 이후 첫 번째로 수여받은 본부세관장 표창이다. 새해 관세청장상 후보 등재가 가능해졌다.

지난 1월 5일 전주세관에서 열린 표창 수여식에는 강태일 광주본부세관장, 김범 TYM 책임 등이 참여했다.

김범 책임은 "자체적인 수출입 화물 관리 및 운영 점검을 철저하게 진행하며 원활한 관세행정에 기여할 수 있었다"며 "앞으로도 적극적인 협조와 빈틈없는 관리를 지속적으로 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 TYM 익산공장은 수출 증대와 인력 고용 확대 등으로 지역경제 활성화에 기여하며, 정기적인 단체 헌혈, 지역 환경정화 활동 등 다방면으로 기업 사회적 책임과 지속 가능한 발전을 위해 노력해 왔다.