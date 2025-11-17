TYM, 3분기 영업이익 159억원 '흑자전환'

TYM은 3분기 연결기준 영업이익 159억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 17일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 2천241억원으로 전년 대비 19.0% 증가했다. 순이익은 112억원으로 흑자 전환했다.

누적 매출은 7천125억 원으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했다. 누적 영업이익은 553억원으로 전년 대비 144.9%, 누적 순이익도 341억원으로 전년 대비 약 189.7% 증가했다.

슬로바키아 정부조달사업 트랙터 (사진=TYM)

북미 시장에서의 안정적인 성장세와 중대형 트랙터 판매 확대가 주요 요인으로 작용했다고 회사 측은 설명했다.

TYM은 펜실베이나주 블룸스버그에 위치한 노스이스트 캠퍼스와 조지아주 시더타운 캠퍼스 운영을 통해 생산 증대·품질·서비스 강화 및 현지 딜러 네트워크 확충 노력을 병행하며 시장 내 입지를 강화해왔다.

재무 건전성 강화와 사업 구조 고도화에도 주력하고 있다. 상반기부터 지속된 재고 관리 강화, 매출채권 회수 등을 통해 안정적 현금흐름을 확보했다. 유럽·동남아 등 신흥시장 확대를 통해 글로벌 성장 기반을 강화하고 있다.

TYM 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 내실 있는 영업과 비용 효율화로 흑자 전환을 이뤄냈다"며 "글로벌 시장 포트폴리오를 다변화하고 기술·서비스·품질 전반에서 경쟁력을 강화해 안정적인 수익 성장을 이어가겠다"고 말했다.

한편 TYM은 오는 19일 220억원(8.1% 해당) 규모 자사주를 소각할 예정이다.