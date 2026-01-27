엔씨소프트 TL, 신규 던전 '탐욕의 탑' 업데이트

엔씨(공동대표 김택진·박병무)는 MMORPG '쓰론 앤 리버티'(이하 TL)에 신규 콘텐츠를 업데이트했다고 27일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 신규 인터렉티브 던전 '탐욕의 탑'이 추가됐다. 이는 최소 1명부터 최대 6명 이용자가 적을 처치하고 숨겨진 단서를 찾으며 공략하는 인터렉티브 던전이다. 총 50층으로 이루어져 있으며, 각 층 공략 후 보상을 열면 다양한 보상이 제공된다.

생활형 콘텐츠에 신규 기능이 추가되고 편의성도 개선됐다. 아미토이 원정은 동시 파견 가능한 원정대 수가 최대 3개로 증가했다. 지역별 특화된 심부름으로 전략적인 선택 요소도 추가 적용됐다.

하우징 시스템은 새로운 꾸밈 요소와 협력자 기능이 추가됐다. 협력자는 권한만 부여받으면 다른 이용자의 집을 직접 꾸밀 수 있는 시스템이다.

다음달 10일까지 럭키 미스틱 포탈 이벤트가 진행된다. 사냥터 전역에 등장하는 미스틱 글로브를 찾아 상호작용하면 럭키 미스틱 포탈이 열린다. 출석 보상으로 제공하는 럭키 미스틱 키를 사용해 이 포탈에 입장하면 황금 및 일반 보물 상자 등을 획득 가능하다.