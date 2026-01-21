엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 MMORPG '아이온2' 시즌2 업데이트를 통해 전투 콘텐츠와 편의 시스템을 대규모로 개편했다고 21일 밝혔다. 이번 업데이트는 신규 PvE 콘텐츠 강화와 이용자 피드백을 반영한 장비 관리 시스템 도입이 핵심이다.

먼저 신규 원정 콘텐츠인 '죽은 드라마타의 둥지'를 새롭게 선보였다. '악몽' 구역에 보스 몬스터 7종이 배치됐으며, 토벌전과 각성전은 신규 던전과 함께 상위 난이도인 극한, 절망, 지옥 모드가 신설됐다. 이와 함께 최대 4명의 캐릭터가 공중의 풍선을 터뜨리는 슈고 페스타 '팡팡팡'도 즐길 수 있다.

랭킹 산정 방식은 기존 누적 데이터 대신 '최고 기록'을 기준으로 변경됐으며, 보상 역시 클래스별 순위에 따라 지급되는 방식으로 개선됐다.

엔씨 '아이온2', 시즌2 업데이트 실시…전투·편의성 대폭 개편.

PvP 콘텐츠인 '어비스' 구역도 확장됐다. 하층에는 3마리의 수호신장 나흐마가, 중층에는 분노한 수호신장 나흐마가 최대 2마리까지 출현한다. 아티팩트 점령전의 종족 간 불균형을 해소하기 위해 열세 진영에 강력한 버프를 제공하는 시스템도 마련됐다.

이용자 편의를 위한 장비 계승 시스템도 도입됐다. 기존 장비의 돌파·강화 단계와 영혼 각인 효과를 다른 아이템으로 이전할 수 있는 이 시스템은 최대 6개 장비까지 적용 가능하다. 이와 함께 ▲신규 영혼 각인 옵션 ▲추가 조율 슬롯 등이 도입됐다.

옷장 시스템은 스페셜 등급을 제외한 외형을 서버 내 캐릭터들이 공유할 수 있도록 개편됐으며, 모자 탈부착이 가능한 '후드 타입' 외형도 새롭게 선보였다.

클래스 밸런스 조정은 수호성과 치유성을 중심으로 진행됐다. '징벌', '돌진 격파' 등 주요 차지 스킬은 단계별 그로기 피해량이 상향됐으며, '보호의 갑옷' 등 방어 스킬 사용 시 막기나 회피에 성공하면 생명력 회복 속도가 기존보다 빨라지도록 개선됐다.