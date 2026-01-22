엔씨 '리니지 클래식', 27일 전 서버 수용 인원 증설

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 ‘리니지 클래식’의 모든 서버 수용 인원을 증설한다고 22일 밝혔다.

증설은 오는 27일 오후 8시 진행된다. 이용자들은 엔씨 게임 플랫폼 ‘퍼플’에서 ‘리니지 클래식’을 설치한 후 데포로쥬, 켄라우헬, 질리언 등 총 25개 서버의 사전 캐릭터 생성에 참여할 수 있다.

이번 증설을 통해 이용자들은 서버와 클래스, 성별, 능력치 등을 설정하고 원하는 캐릭터명을 선점할 수 있다.

이번 조치는 지난 14일 사전 캐릭터 생성이 시작된 직후 이용자가 대거 몰리며 조기 마감이 잇따른 데 따른 결정이다. 엔씨는 이용자 유입에 대응하기 위해 이미 세 차례에 걸쳐 15개의 서버를 추가로 개설했으나, 여전히 높은 수요가 이어지자 전체 서버의 수용 능력을 확대하기로 했다.

‘리니지 클래식’은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 ‘리니지’의 2000년대 초기 버전을 PC 환경에서 그대로 구현한 것이 특징이다. 해당 게임은 다음 달 7일 한국과 대만에서 동시에 정식 서비스를 시작할 예정이다.