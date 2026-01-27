메가존클라우드·뱅크샐러드, 사용자 맞춤형 금융 서비스 고도화 나서

메가존클라우드가 뱅크샐러드의 방대한 데이터를 활용해 금융 소비자를 위한 '초개인화 인공지능(AI) 에이전트' 시장 선점에 속도를 낸다. 양사 데이터 인프라와 생성형 AI 기술을 결합해 사용자가 체감할 수 있는 직관적인 금융 비서를 선보이겠다는 구상이다.

메가존클라우드는 뱅크샐러드와 이러한 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

(사진=메가존클라우드)

이번 협약에 따라 메가존클라우드는 AI 에이전트 구현에 필요한 클라우드 환경 구축과 데이터 인프라 고도화, AI·데이터 분석 기술 지원을 담당한다.

뱅크샐러드는 이를 바탕으로 자사 서비스 내 생성형 AI 기반 금융 에이전트 기능을 강화할 방침이다.

황인철 메가존클라우드 최고매출책임자(CRO)는 "우리의 금융 특화 AI 역량과 뱅크샐러드의 데이터 기반 초개인화 서비스 역량을 결합해 금융 소비자가 신뢰할 AI 에이전트 서비스를 구현하겠다"고 강조했다.