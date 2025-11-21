메가존, 지멘스와 차세대 AI·로우코드 혁신 전략 공유

메가존클라우드의 모회사인 메가존이 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어의 로우코드 플랫폼 부문 사업부인 멘딕스와 공동 세미나를 갖고 차세대 인공지능(AI)·로우코드 혁신 전략을 선보인다.



메가존과 멘딕스는 오는 25일 웨스틴 서울 파르나스 아틀라스홀에서 '멘딕스 커넥트(Mendix Connect) 2025'를 개최한다고 21일 밝혔다.



이번 행사에서는 '커넥트·크리에이트·체인지(CONNECT·CREATE·CHANGE)'라는 슬로건 아래 멘딕스의 최신 버전인 '멘딕스 11'이 공식 발표된다. 또 AI와 로우코드가 결합한 새로운 개발 패러다임이 국내 기업 IT·DX 담당자, 개발 실무자들에게 소개된다. 이와 함께 제조·공급망관리(SCM) 등 실제 기업 현장에서 도출된 디지털 전환 사례도 공유된다.

이번 행사에서 공개되는 '멘딕스 11'은 개발 전 과정에 AI가 적용된 차세대 로우코드 플랫폼으로, 스마트 추천 기능부터 지능형 앱, 나아가 스스로 판단하고 행동하는 에이전트형 앱까지 구현할 수 있는 것이 특징이다. 텍스트 입력만으로 초기 앱 구조를 자동 생성하는 AI 비서 '마이아(Maia)'를 통해 개발 속도를 크게 단축할 수 있으며 플랫폼 전반의 성능·보안·유연성도 한층 강화됐다.

(이미지=메가존)

이번 행사에서는 '멘딕스 11'의 주요 기능과 적용 가치를 중심으로 AI 기반 개발 방식이 실제 산업 현장에서 어떤 변화를 만드는지 소개된다. 아울러 현대자동차, 이몰디노(eMoldino) 등 제조·자동차·공급망 분야 기업들이 멘딕스를 활용해 진행한 디지털 전환 사례도 함께 공유된다. 이를 통해 참가자들은 AI와 로우코드가 결합된 새로운 개발 패러다임과 실질적인 도입 전략을 한 자리에서 확인할 수 있다.

멘딕스의 국내 공식 총판인 메가존은 국내 기업들의 Mendix 도입과 활용을 지원하며 기술 지원·교육·구축·운영 전반을 담당하고 있다. 이번 행사에서도 국내 기업들이 멘딕스 기술을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 프로그램 구성과 운영을 함께 맡을 예정이다.

행사 종료 후에는 산업별 리더를 초청한 '이그제큐티브 이브닝(executive Evening)'이 진행된다. 이 세션에서는 전자, 제조, 에너지, 금융 등 주요 산업군의 임원과 기술 책임자들이 생성형 AI를 넘어 에이전틱 AI 및 산업특화 AI 모델을 활용한 지능형 조직 전환 전략을 심도 있게 논의할 예정이다.

이 행사는 무료로 참가할 수 있으며 사전 등록은 공식 웹사이트를 통해 가능하다.

조영국 메가존 부사장은 "멘딕스 11과 AI 기반 로우코드 기술은 국내 기업이 기존의 개발 방식에서 벗어나 더 빠르고 유연한 디지털 전환 전략을 수립하는 데 큰 기회를 제공할 것"이라며 "이번 행사는 국내 기업들이 프로젝트 환경에서 멘딕스를 어떻게 도입하고 확장할 수 있는지, 실제 사례 중심으로 이해할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.