메가존클라우드, 업계 최초 'AI 국제표준' 획득…기술 신뢰도 입증

메가존클라우드가 국내 클라우드 관리 서비스(MSP) 업계 최초로 국제 표준 인증을 확보하며 신뢰 기반의 인공지능(AI) 사업 영토 확장에 본격 나선다.

메가존클라우드는 AI 플랫폼 '메가존 에어 스튜디오'가 AI 경영시스템 국제 표준 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득했다고 14일 밝혔다. 이번 인증은 국내 MSP 업계에서 처음이다.

ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 세계 최초의 AI 경영시스템 표준이다. AI 시스템 개발과 운영 중 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 관리하고 데이터 편향성, 개인정보보호 등 윤리적 문제를 책임감 있게 다루는 기업 역량을 평가한다.

관련기사

(사진=메가존클라우드)

이번에 인증받은 '에어 스튜디오'는 기업의 AI 활용을 통합 관리하고 확장하는 엔터프라이즈 AI 서비스 플랫폼이다.

공성배 메가존클라우드 최고 AI 책임자(CAIO)는 "이번 인증은 AI 도입 과정에서 보안 데이터 관리 책임 있는 활용 기준을 체계적으로 마련해온 노력의 결실"이라며 "에어 스튜디오를 통해 모든 기업이 표준화된 관리 체계 속에서 고효율적인 AI 기술 혜택을 누리도록 AI 거버넌스 체계를 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.