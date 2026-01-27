캐논코리아, 수출입 안전관리 우수업체 최고등급 획득

캐논코리아는 최근 관세청이 수출입 기업의 법규준수, 내부통제시스템, 재무건전성, 안전관리 기준을 심사해 인증하는 수출입 안전관리 우수업체(AEO) 최고 등급인 'AAA'를 획득했다고 밝혔다.

AEO는 국내를 포함해 전 세계 97개 나라에서 운용 중인 민·관 협력 프로그램이다. 해당 프로그램에 선정된 업체는 수출입시 물품 검사 비율 경감, 관세조사 면제, 수입신고 시 담보 생략 등 혜택을 받는다.

캐논코리아는 2010년 AEO 'A' 등급 취득, 2013년 'AA' 등급 상향 이후 수출입 안전관리 관리 체계 고도화를 위한 노력을 기울여 왔다. 2024년에는 AEO 활용성과 우수사례 발표대회에서 입상하기도 했다.

22일 인천본부세관 대강당에서 열린 '2025년 제4회 AEO 공인증서 수여식'에 참석한 김정현 캐논코리아 경영지원부문장. (사진=캐논코리아)

이후 꾸준한 등급 조정 신청 및 심사 수검을 거쳐 지난 해에는 법규준수도 99점 만점 및 우수한 안전관리 실적을 인정받아 최고 등급 'AAA'를 취득했다.

AAA 등급은 국내 전체 AEO 공인 기업 중 약 4%만이 보유하고 있으며 한국과 AEO 상호인정약정을 맺은 미국, 중국 등 25개 주요 교역국에서도 현지 세관 통관 시 동일한 혜택을 받는다.

캐논코리아는 지난 22일 인천본부세관 대강당에서 열린 '2025년 제4회 AEO 공인증서 수여식'에 참석했으며, AEO 총괄책임자인 김정현 캐논코리아 경영지원부문장이 대표로 공식 인증서를 전달받았다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 "이번 AEO AAA 등급 상향은 캐논코리아가 글로벌 표준에 부합하는 투명하고 안전한 공급망 관리 역량을 완벽하게 입증한 결과로 앞으로도 수출입관련 철저한 법규 준수와 안전관리에 노력할 것"이라고 밝혔다.