캐논코리아, A4 컬러 레이저 프린터 신제품 2종 출시

캐논코리아가 29일 A4 컬러 레이저 프린터 신제품 2종을 출시했다.

신제품은 컬러 레이저 프린터 '이미지클래스 LBP640', 컬러 레이저 복합기 '이미지클래스 MF660'이며 소규모 사무실과 가정 등 환경을 고려해 크기와 부피를 줄였다.

LBP640 시리즈는 컬러·흑백 문서를 분당 최대 25장(단면)/15장(양면) 출력한다. 해상도는 기본 600dpi이며 해상도 강화 기능 적용시 최대 1,200dpi 상당 출력이 가능하다.

이미지클래스 LBP640 (좌) / MF660 (우). (사진=캐논코리아)

기본 급지 트레이에 약 250장 적재가 가능하며 조작부에 5행 LCD 패널과 키패드를 적용해 조작 편의성을 높였다.

MF660 복합기는 인쇄와 복사, 스캔이 가능한 MF664Cdw, 여기에 팩스 기능을 더한 MF667Cx 등 2종으로 구성됐다.

분당 최대 스캔 속도는 흑백 100장, 컬러 80장이며 문서 저장시 국제 표준 규격(ISO19005)인 PDF/A 형식을 지원한다.

두 제품 모두 모프리아, 애플 에어프린트를 지원해 PC 없이 스마트폰이나 태블릿으로 바로 인쇄 가능하다. 카트리지는 토너와 드럼을 결합한 일체형이며 표준형으로 흑백 최대 1,400매, 컬러 1,300매 출력 가능하다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 "LBP640 시리즈와 MF660 시리즈는 고속 출력, 공간 활용성, 무선 호환성 등의 특징을 갖춰 소규모 작업 환경에서 최적의 성능을 발휘할 것으로 기대한다"고 밝혔다.