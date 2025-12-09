캐논코리아, '2025 미래작가상' 수상자 4명 선정

캐논코리아는 박건희문화재단과 함께 진행한 대학생 사진·영상 공모전 '2025 미래작가상' 수상자 4명을 선정했다고 밝혔다.

2007년 이후 올해로 19회를 맞이한 미래작가상은 전국 대학생을 대상으로 국내 사진 및 영상 분야를 선도할 미래 작가를 발굴하고 육성하는 차세대 작가 양성 프로그램이다.

올해는 총 191명이 작품을 출품했고 캐논 마스터즈 장민승 작가∙박형렬 작가, 김정은 더레퍼런스 대표로 구성된 2025 미래작가상 심사위원회가 심사에 참여했다.

캐논코리아가 8일 2025 미래작가상 수상식을 진행했다. (사진=캐논코리아)

▲사진부문 권민혁(계원예술대학교 사진예술과 2학년), 정인환(국립순천대학교 사진미디어학과 3학년), ▲영상부문 송창환(서강대학교 아트&테크놀로지학과 4학년), 김윤서(한국예술종합학교 조형예술학과 4학년) 등 총 4명이 최종 심사를 통과했다.

심사위원회는 "사진·영상 두 부문 모두 사진 매체의 시간성과 이미지 구조를 능동적으로 재구성하려는 태도, 그리고 개인의 문제를 서사 전략으로 전환하는 실험성이 공통적으로 주목됐다"고 설명했다.

'2025 미래작가상' 수상 작품 중 일부. (사진=캐논코리아)

이어 "선정된 4명은 개인적 경험과 역사적 서사를 매체의 본질과 결합하며 기억이 구성되고 전승되는 방식을 탐구했다는 점에서 호평받았으며 올해 공모에 참여한 모든 지원자에게도 감사의 인사를 전한다"고 덧붙였다.

관련기사

캐논코리아는 수상자 전원에게 풀프레임 미러리스 카메라 'EOS R6 마크Ⅲ 24-105 USM 렌즈킷'을 부상으로 수여했다. 또 사진·영상 전문 심사위원 및 오형근 사진가의 튜터링 기회를 제공한다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 "캐논코리아는 차세대 창작자들이 전문성을 강화하고 자신만의 시각 언어를 확장해갈 수 있도록 체계적이고 지속적인 지원을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.