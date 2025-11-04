캐논코리아, 김용호 작가 전시 '난폭한 아름다움' 후원

캐논코리아가 이달 말까지 김용호 작가의 사진·영상전 '난폭한 아름다움'(FIERCE BEAUTY)을 후원한다.

김용호 작가는 인물, 패션, 광고 등 다양한 분야에서 활동하는 사진 작가로 올해 캐논코리아의 창작 활동 지원 앰배서더 프로그램 '캐논 마스터즈'에 선정됐다.

'난폭한 아름다움'은 '아름다움은 결코 온순하지 않다'라는 주제 아래 사진, 영상, 메이킹 포토를 유기적으로 결합한 스토리텔링형 복합 전시다. 빛과 어둠, 질서와 혼돈이 충돌하는 순간의 긴장을 시각적 언어로 풀어냈다.

김용호 작가 '난폭한 아름다움' 사진전 포스터. (사진=캐논코리아)

전시는 ▲ 인물과 공간이 얽힌 서사적 연작 사진이 차례로 전개되는 'Story in FRAME' ▲ 현실과 환상 간의 경계를 흐릿하게 만든 풍경 사진 시리즈를 전시한 'Hidden Landscape' ▲ 정지된 이미지가 하나의 영상으로 이어지는 비주얼 에세이를 대형 스크린과 사운드로 감상할 수 있는 'Moving Image' 등 총 3개 구역으로 구성됐다.

김용호 작가는 "우리가 말하는 아름다움은 대체로 부드럽고 완벽한 이미지를 뜻하지만, 진짜 아름다움은 우리 안의 충돌과 모순, 욕망과 빛의 흔적 속에서 피어난다"고 설명했다.

관련기사

이어 "이번 전시는 인물과 풍경의 표면 아래 숨어 있는 감정의 진동을 드러내고, 사진이 인간의 내면을 기록하는 또 하나의 언어임을 증명하는 자리가 될 것"이라고 덧붙였다.

김용호 작가의 사진·영상전 '난폭한 아름다움'은 서울 강남구 삼성동 소재 캐논플렉스 지하 1층 캐논갤러리에서 진행된다. 매일 11시부터 20시까지 개방되며 관람료는 무료다.