캐논코리아, '2025 미래작가상' 지원자 모집

캐논코리아가 대학생 대상 사진·영상 공모전 '2025 미래작가상' 지원자를 모집한다.

미래작가상은 캐논코리아와 박건희문화재단이 공동 주최 및 주관하는 차세대 작가 양성 프로그램이며 대한민국 사진 및 영상 분야를 선도할 미래의 사진작가를 발굴하는 것이 목적이다.

2007년 첫 공모전 이후 현재까지 총 71명의 수상자를 배출했고 올해 19회를 맞이했다. 미래작가상 출신의 젊은 작가들이 국내외 다양한 분야에서 활발한 작품 활동을 진행중이다.

캐논코리아가 박건희문화재단과 2025 미래작가상 참가자를 공모한다. (사진=캐논코리아)

2025 미래작가상 공모전은 휴학생을 포함해 전국 대학생 누구나 전공 제한 없이 지원할 수 있다.

오는 10월 20일부터 27일까지 ▲사진 부문 10점 이내의 사진 작품(JPG 형식) ▲영상 부문 본인이 창작한 영상 작품(유튜브 URL)의 작업 결과물과 함께 작업 노트, 재학증명서(휴학생인 경우 휴학증명서)를 지원서와 함께 이메일로 제출하면 된다.

자료와 포트폴리오를 이용한 1차 심사, 인터뷰 2차 심사를 거쳐 사진·영상 분야 수상자 4명을 선정한다.

수상자는 캐논 풀프레임 미러리스 카메라 EOS R6 마크Ⅱ 24-105 USM 키트를 부상으로 받으며 사진·영상 전문가로 구성된 심사위원의 중간 평가 튜터링, 전문 사진 작가의 마스터 튜터링 기회가 주어진다.

2025 미래작가상 응모 요강은 캐논코리아/박건희문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.