캐논코리아 "어르신 장수사진으로 세대·지역 연결"

캐논코리아는 19일 "2010년부터 시작한 사회공헌 활동인 '장수사진 촬영 봉사'가 올해로 15년째를 맞았다"고 밝혔다.

통계청에 따르면 지난 해 11월 말 기준으로 우리 사회에서 65세 이상 인구 비율은 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입했다. 특히 지방에서는 청년층 이탈과 출산율 감소로 독거노인이 늘고 지역사회 활력이 줄어드는 현상이 나타나고 있다.

19일 캐논코리아 관계자는 "지역사회 활성화와 단절된 세대 연결을 위해 각 지역 어르신들을 모시고 장수사진 촬영에 나서게 된 것"이라고 설명했다.

캐논코리아가 진행하는 장수사진 촬영 봉사활동 현장. (사진=캐논코리아)

캐논코리아는 사회공헌 활동 일환으로 2010년부터 서울, 화성, 안산 등지에서 장수사진 촬영 봉사활동을 시작했다. 2023년부터는 캐논코리아 지사가 위치한 20여 개 곳으로 대상 지역을 확대했고 최근 3년간 연평균 900명을 촬영했다.

촬영 현장에서는 사진 촬영 전 메이크업, 전문 사진 작가의 사진 촬영과 후보정을 거친다. 사진 촬영 후 보정 등을 거쳐 완성된 사진은 액자에 담아 증정한다.

캐논코리아 관계자는 "장수사진은 정면·흉상 구도에서 벗어난 밝고 건강한 콘셉트로 촬영하며 촬영 중 어르신의 긴장을 풀어주고, 칭찬과 격려를 아끼지 않는 등 소통과 배려를 중요시하고 있다"고 밝혔다.

이어 "장수사진 촬영은 어르신 스스로가 소중한 존재임을 느끼고, 지역사회에도 작은 활기를 불어넣는 효과를 갖는다"고 덧붙였다.

전문가들은 이러한 활동이 사회적 고립 문제를 근본적으로 해결할 수는 없지만, 일상 속에서 세대와 지역을 연결하는 의미 있는 시도라고 평가한다.

관련기사

실제로 지역사회에서 진행되는 다양한 기록 활동은 어르신과 청년, 봉사자 간의 관계를 형성하고, 사회적 공감대를 넓히는 역할을 한다.

캐논코리아 관계자는 "카메라와 프린터 등 이미징 토털 솔루션을 활용해 한부모 가정 사회인식 개선을 위한 가족앨범 지원 사업 등 공생(共生)이라는 가치 아래 더 다양한 사회 공헌 활동을 지속 전개해 나갈 것"이라고 설명했다.