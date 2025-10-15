캐논코리아, 미러리스·브이로그 카메라 정품등록 행사 진행

캐논코리아가 올 연말까지 EOS R 마운트 탑재 카메라와 렌즈 구매자 대상 정품등록 행사를 진행한다.

대상 제품은 EOS R3, R5 마크Ⅱ, R5, R6 마크Ⅱ, R8, RP 등 풀프레임 미러리스 카메라 6종, EOS R7, R10, R50 등 APS-C 센서 탑재 미러리스 카메라 3종 등 9종이다.

EOS R50 V 미러리스 카메라. (사진=캐논코리아)

영상 콘텐츠 촬영에 최적화된 EOS R50 V, 파워샷 V10 등 2종도 대상 제품에 포함됐다.

올 연말까지 제품을 구매하고 내년 1월 7일까지 캐논코리아 홈페이지에서 정품등록 후 참여할 수 있다.

카메라 구매시 정품 배터리, 메모리 카드 등 주변기기와 백화점 모바일 상품권을 증정한다.

사은품은 제품별 상이하며, 일부 제품은 한정 수량으로 재고 소진 시까지 제공한다. 행사 개요와 대상 제품 제원은 캐논코리아 웹사이트에서 확인할 수 있다.