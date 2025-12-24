캐논코리아, 영유아 환자 대상 사진 촬영 봉사활동 진행

캐논코리아는 23일 하남 보바스병원에서 병동 생활 중인 영유아 환자와 가족 60여 명을 대상으로 사진 촬영 재능기부 활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 재활 치료 등으로 병원에서 성탄절을 보내는 영유아 환자와 보호자를 위해 마련됐다.

캐논코리아는 전문 사진작가를 초청해 크리스마스 트리와 다양한 소품으로 꾸며진 스튜디오를 배경으로 60여 명의 환아와 가족을 대상으로 촬영을 지원했다.

캐논코리아가 23일 하남 보바스병원에서 영유아 환자 사진 촬영 활동을 진행했다. (사진=캐논코리아)

촬영 후 사진은 보정 과정을 거친 후 액자에 담아 전달 예정이다.

윤연중 보바스병원장은 "아이들이 환하게 웃으며 촬영에 임하는 모습 속에서 큰 희망을 봤다"며 "환자들의 신체적 재활뿐만 아니라 정서적 치유를 돕는 데에도 최선을 다하겠다"고 전했다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 "앞으로도 사진을 통해 더 많은 사람들에게 소중한 추억을 선물할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.