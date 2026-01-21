캐논코리아, 3월까지 '한국의 발견' 사진 공모전 개최

캐논코리아가 일반인 대상으로 3월 초순까지 '한국의 발견'을 주제로 한 사진 공모전을 진행한다.

이번 공모전은 현재 캐논갤러리에서 진행 중인 임재천 작가의 '한국의 발견' 전시와 연계됐다.

우리 주변의 익숙한 풍경부터 사라져가는 지역의 모습까지 '오늘의 한국'을 기록으로 남기는 한편 참가자들이 자신만의 시선으로 포착한 한국의 미(美)를 대중과 공유하며 지역 사회와 호흡하는 장을 마련한다는 취지다.

캐논코리아가 오는 3월 초순까지 일반인 대상 '한국의 발견' 공모전을 진행한다. (사진=캐논코리아)

EOS R1/R3/R5/R6/R8, R/RP 등 EOS R 풀프레임 카메라를 보유한 누구나 공모전에 참여할 수 있다. 직접 찍은 사진을 캐논코리아 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에 접수하면 된다.

공모전 심사에는 임재천 작가가 참여해 작품의 주제 적합성, 창의성, 구성력 등을 심도 있게 평가 후 총 12명을 선정한다. 최종 수상자는 4월 1일 캐논코리아 홈페이지에서 발표한다.

관련기사

부상으로 RF 렌즈와 포토프린터 등을 제공하며 수상작은 서울 올림픽대로 여의도부터 노량진 구간에 위치한 초대형 디지털 옥외 매체 '로드블럭 여의12'와 캐논갤러리에 전시된다.

공모전의 모티프가 된 임재천 작가의 사진전 '한국의 발견'은 오는 2월 22일까지 캐논갤러리에서 진행된다.