캐논코리아, 영상업계 종사자 대상 EOS C50 체험단 모집

카메라 본체·렌즈 2종 함께 대여... 31일까지 응모

홈&모바일입력 :2026/01/19 09:39

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

캐논코리아가 오늘(19일)부터 이달 말까지 풀프레임 시네마 카메라 'EOS C50' 체험단을 모집한다.

EOS C50은 신규 개발한 7K 풀프레임 CMOS 센서와 디직 DV 7 영상처리엔진을 바탕으로 최대 7K/60p RAW 영상을 카메라 내부 CF익스프레스 카드에 직접 기록할 수 있다.

듀얼 픽셀 CMOS AF Ⅱ 기술로 사람과 개, 고양이, 새 등 동물의 눈과 얼굴, 전신을 인식하며 AF 속도는 10단계, 피사체 전환 감도는 5단계로 조절할 수 있다. 손떨림 억제(IS)가 없는 렌즈 장착시 바디에 내장된 5축 전자식 IS가 작동한다.

7K(7144×4790 유효화소) 풀프레임 CMOS 센서를 탑재한 EOS C50 시네마 카메라. (사진=지디넷코리아)

캐논코리아는 작년 연말 한국영화촬영감독조합 소속 촬영 감독 대상으로 경기도 파주시에서 'EOS C50 핸즈-온' 행사를 진행한 데 이어 영상 촬영·제작 업계 종사자가 가입한 네이버 카페 'DOF LOOK' 회원 대상 체험단을 운영한다.

관련기사

선발된 인원은 EOS C50 바디와 희망하는 RF 또는 PL 마운트 렌즈 2종을 대여해 영상 제작에 활용할 수 있다. 체험 후 최우수 후기로 선정된 1명에게는 100만원, 우수 게시물 2명은 70만원의 백화점 상품권을 제공한다.

체험단 모집 요강 등 상세 내용은 네이버 'DOF LOOK' 카페에서 확인할 수 있다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
캐논코리아 EOS C50 미러리스 카메라

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"캘리포니아, 이제 싫다"…줄줄이 짐싸는 실리콘밸리 억만장자들, 왜?

챗GPT도 더 싼 '광고 요금제' 나온다...월 8달러

최태원 "성장할수록 불리...경제형벌 리스크 줄여야"

4시간 연속 작업 거뜬...손가락까지 사람 닮은 로봇

ZDNet Power Center