오뚜기-적십자, 이재민에 비상식량세트 500개 제작·후원

오뚜기는 대한적십자사 서울특별시지사와 함께 이재민 지원을 위한 비상식량세트를 제작·후원했다고 27일 밝혔다. 제작 활동은 26일 서울 양천구 적십자사 재난안전센터에서 진행됐다.

이날 오뚜기 봉사단 14명이 참여해 비상식량세트 500개를 만들었다. 오뚜기는 오뚜기밥, 3분카레 등 자사 제품 약 1만4천여개를 기부해 세트 구성을 지원했다고 설명했다.

비상식량세트는 오뚜기밥, 3분카레, 간편미역국, 스위트콘, 가벼운참치 등을 포함한 총 12종 28개 물품으로 구성됐다. 재난·재해 발생 시 이재민에게 해당 세트가 지급될 예정이다.

(사진=오뚜기)

오뚜기 관계자는 “지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다. 적십자사 재난안전센터는 긴급구호세트와 비상식량세트를 상시 비축해 재난 발생 시 구호 활동에 활용하고 있다고 설명했다.