오뚜기, 2025년 하반기 대졸신입사원 공개채용

오뚜기가 오는 20일까지 2025년 하반기 대졸신입사원 공개채용을 진행한다고 14일 밝혔다.

모집부문은 ▲B2C영업 ▲B2B영업 ▲마케팅 ▲디자인 ▲판매전략 ▲SCM ▲글로벌영업 ▲생산기술 ▲품질관리 ▲환경안전 ▲품질보증 ▲식품안전 ▲R&D ▲경영전략 ▲데이터분석 ▲구매 직무다.

공통 지원자격은 4년제 대학교(대학원) 2026년 2월 졸업예정자 및 기졸업자다. 직무별 담당업무, 지원자격 등 상세정보는 채용공고를 통해 확인할 수 있다.

전형절차는 서류전형, 인성 및 직무능력검사, 실무면접 및 심층인성검사, 임원면접 순으로 진행되며, 최종 합격 시 오는 12월 입사하게 된다.

2025년 하반기 공채 이미지. (제공=오뚜기)

오뚜기 관계자는 “변화를 두려워하지 않는 도전정신과 식품, 음식에 대한 열정이 있는 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.