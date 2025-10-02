컬리, 뷰티 MD·플랫폼 전략기획 집중 ‘채용’

뷰티 MD·플랫폼 전략기획, 각각 5년·8년 경력 대상

유통입력 :2025/10/02 14:05

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리테일 테크 기업 컬리는 뷰티컬리 출시 3주년을 맞아 ‘2025 하반기 컬리 뷰티 집중 채용’을 진행한다고 2일 밝혔다.

모집 분야는 뷰티MD와 플랫폼 전략기획(카테고리 전략) 등 총 6개 직무다. 예상 채용 인력은 두 자릿수로, 유관경력 보유자라면 누구나 지원 가능하다. 지원 접수는 컬리 채용 홈페이지에서 오는 15일까지 할 수 있다.

뷰티 MD는 이커머스와 뷰티업계 대한 이해도가 높고 원활한 협업 능력을 토대로 5년 이상의 경력을 보유하고 있으면 된다. 플랫폼 전략기획은 사업 전략과 방향성, 중장기 로드맵을 수립할 수 있는 8년 이상의 경력자라면 지원 가능하다.

(사진=컬리)

컬리는 이번 뷰티 집중 채용을 통해 뷰티컬리의 경쟁력을 더욱 높일 예정이다. 뷰티컬리의 인적 역량을 강화해 성장세를 더욱 가속화고 인지도를 확대할 계획이다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 플랫폼 뷰티 화장품 채용 경력 MD 플랫폼 전략기획 HR

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"국가대표 AI 기업 보러 왔어요"…LG·네이버 등 5대 기업, 한 자리서 기술력 과시

"최대 월 120만장인데"...오픈AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90만장 요청

공공 충전기 0.1초면 해킹…추석 연휴 '초이스재킹' 주의

"AI, 세분화된 과학 융합시키는 500년 패러다임 변화 가져올 것"

ZDNet Power Center